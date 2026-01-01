Розкидати гній зараз чи чекати на весну: що краще для ґрунту насправді
Сьогодні, 05:17
Вносити гній наприкінці листопада можна, якщо земля ще не промерзла, не перезволожена і не вкрита снігом. Водночас потрібно враховувати тип добрива, стан ґрунту і погодні умови, пише ТСН.
Чи можна вносити гній на город в листопаді
Осіннє внесення гною допомагає поповнити запаси органічних речовин у ґрунті та поліпшити його структуру. За зиму маса поступово розпадатиметься, а земля отримає поживні елементи.
Після розподілення гній бажано неглибоко загорнути в землю. Так добриво не залишатиметься відкритим на поверхні, а ризик втрати речовин значно зменшиться.
Не варто розкидати органіку перед сильним дощами. Особливо на ділянках із нахилом. Через опади поживні речовини будуть вимиті і пененесені за межі грядок.
Який гній краще використовувати для осіннього удобрення
Для городу використовують два види органічних добрив, які відрізняються за складом і концентрацією поживних речовин, тому потребують різного підходу.
Коров’ячий гній — підходить для осіннього удобрення. Перепрілий допомагає поліпшити структуру ґрунту, а свіжий також вносять восени, якщо до висаджування рослин ще залишається багато часу і він встигне розкластися.
Кінський гній — має органічні речовини і поживні елементи, тому він також підходить для внесення восени. Однак свіжим добривом краще не удобрювати грядки перед висаджуванням овочів.
Курячий послід — відрізняється високою концентрацією поживних речовин. Через це його не можна використовувати в тих же кількостях, що і звичайний гній. Для городу краще вибирати компостований чи перепрілий.
Коли краще вносити гній вже навесні
Від осіннього внесення краще відмовитися, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови. Зокрема:
- земля вже промерзла;
- ґрунт надмірно вологий і перетворився на багнюку;
- найближчим часом прогнозують сильні дощі;
- ділянка вкрита снігом;
- городник ще не визначився, де наступного року вирощуватиме овочі.
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Чи можна вносити гній на город в листопаді
Осіннє внесення гною допомагає поповнити запаси органічних речовин у ґрунті та поліпшити його структуру. За зиму маса поступово розпадатиметься, а земля отримає поживні елементи.
Після розподілення гній бажано неглибоко загорнути в землю. Так добриво не залишатиметься відкритим на поверхні, а ризик втрати речовин значно зменшиться.
Не варто розкидати органіку перед сильним дощами. Особливо на ділянках із нахилом. Через опади поживні речовини будуть вимиті і пененесені за межі грядок.
Який гній краще використовувати для осіннього удобрення
Для городу використовують два види органічних добрив, які відрізняються за складом і концентрацією поживних речовин, тому потребують різного підходу.
Коров’ячий гній — підходить для осіннього удобрення. Перепрілий допомагає поліпшити структуру ґрунту, а свіжий також вносять восени, якщо до висаджування рослин ще залишається багато часу і він встигне розкластися.
Кінський гній — має органічні речовини і поживні елементи, тому він також підходить для внесення восени. Однак свіжим добривом краще не удобрювати грядки перед висаджуванням овочів.
Курячий послід — відрізняється високою концентрацією поживних речовин. Через це його не можна використовувати в тих же кількостях, що і звичайний гній. Для городу краще вибирати компостований чи перепрілий.
Коли краще вносити гній вже навесні
Від осіннього внесення краще відмовитися, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови. Зокрема:
- земля вже промерзла;
- ґрунт надмірно вологий і перетворився на багнюку;
- найближчим часом прогнозують сильні дощі;
- ділянка вкрита снігом;
- городник ще не визначився, де наступного року вирощуватиме овочі.
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