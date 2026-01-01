Розкидати гній зараз чи чекати на весну: що краще для ґрунту насправді





Чи можна вносити гній на город в листопаді



Осіннє внесення гною допомагає поповнити запаси органічних речовин у ґрунті та поліпшити його структуру. За зиму маса поступово розпадатиметься, а земля отримає поживні елементи.



Після розподілення гній бажано неглибоко загорнути в землю. Так добриво не залишатиметься відкритим на поверхні, а ризик втрати речовин значно зменшиться.



Не варто розкидати органіку перед сильним дощами. Особливо на ділянках із нахилом. Через опади поживні речовини будуть вимиті і пененесені за межі грядок.



Який гній краще використовувати для осіннього удобрення



Для городу використовують два види органічних добрив, які відрізняються за складом і концентрацією поживних речовин, тому потребують різного підходу.



Коров’ячий гній — підходить для осіннього удобрення. Перепрілий допомагає поліпшити структуру ґрунту, а свіжий також вносять восени, якщо до висаджування рослин ще залишається багато часу і він встигне розкластися.



Кінський гній — має органічні речовини і поживні елементи, тому він також підходить для внесення восени. Однак свіжим добривом краще не удобрювати грядки перед висаджуванням овочів.



Курячий послід — відрізняється високою концентрацією поживних речовин. Через це його не можна використовувати в тих же кількостях, що і звичайний гній. Для городу краще вибирати компостований чи перепрілий.



Коли краще вносити гній вже навесні



Від осіннього внесення краще відмовитися, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови. Зокрема:



- земля вже промерзла;



- ґрунт надмірно вологий і перетворився на багнюку;



- найближчим часом прогнозують сильні дощі;



- ділянка вкрита снігом;



- городник ще не визначився, де наступного року вирощуватиме овочі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вносити гній наприкінці листопада можна, якщо земля ще не промерзла, не перезволожена і не вкрита снігом. Водночас потрібно враховувати тип добрива, стан ґрунту і погодні умови, пише ТСН Осіннє внесення гною допомагає поповнити запаси органічних речовин у ґрунті та поліпшити його структуру. За зиму маса поступово розпадатиметься, а земля отримає поживні елементи.Після розподілення гній бажано неглибоко загорнути в землю. Так добриво не залишатиметься відкритим на поверхні, а ризик втрати речовин значно зменшиться.Не варто розкидати органіку перед сильним дощами. Особливо на ділянках із нахилом. Через опади поживні речовини будуть вимиті і пененесені за межі грядок.Для городу використовують два види органічних добрив, які відрізняються за складом і концентрацією поживних речовин, тому потребують різного підходу.Коров’ячий гній — підходить для осіннього удобрення. Перепрілий допомагає поліпшити структуру ґрунту, а свіжий також вносять восени, якщо до висаджування рослин ще залишається багато часу і він встигне розкластися.Кінський гній — має органічні речовини і поживні елементи, тому він також підходить для внесення восени. Однак свіжим добривом краще не удобрювати грядки перед висаджуванням овочів.Курячий послід — відрізняється високою концентрацією поживних речовин. Через це його не можна використовувати в тих же кількостях, що і звичайний гній. Для городу краще вибирати компостований чи перепрілий.Від осіннього внесення краще відмовитися, якщо спостерігаються несприятливі погодні умови. Зокрема:- земля вже промерзла;- ґрунт надмірно вологий і перетворився на багнюку;- найближчим часом прогнозують сильні дощі;- ділянка вкрита снігом;- городник ще не визначився, де наступного року вирощуватиме овочі.

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