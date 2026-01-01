Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 листопада. Долар зменшиться на 17 коп, євро — на 4 коп., а польський злотий — на 1 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)
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Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)
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