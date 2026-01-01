У Луцьку чоловік вистрілив у повітря під час перевірки документів ТЦК: як його покарали





Про це журналістам



Інцидент трапився 22 жовтня 2026 року близько 11:32 поблизу автомийки на вулиці Карпенка-Карого, 23. За матеріалами справи, чоловіка за кермом BMW XM зупинили працівники ТЦК та поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він дістав із автомобіля травматичний пістолет «ПМР-УОС» калібру 9 мм і здійснив один постріл у повітря.



Через інцидент працівники припинили перевірку документів, а чоловік поїхав із місця події.



У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він просив суворо його не карати.



Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, займається підприємництвом і з 2023 року волонтерить. Зокрема, передавав військовим квадрокоптери й автомобіль та перерахував 20 тисяч гривень на потреби військової частини. Потерпілий також не наполягав на суворому покаранні.



Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Суд визнав його винним і призначив 17 тисяч гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік під час перевірки військово-облікових документів дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря. Інцидент стався біля автомийки на вулиці Карпенка-Карого. Суд визнав його винним у хуліганстві та призначив 17 тисяч гривень штрафу.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада.Інцидент трапився 22 жовтня 2026 року близько 11:32 поблизу автомийки на вулиці Карпенка-Карого, 23. За матеріалами справи, чоловіка за кермом BMW XM зупинили працівники ТЦК та поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він дістав із автомобіля травматичний пістолет «ПМР-УОС» калібру 9 мм і здійснив один постріл у повітря.Через інцидент працівники припинили перевірку документів, а чоловік поїхав із місця події.У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він просив суворо його не карати.Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, займається підприємництвом і з 2023 року волонтерить. Зокрема, передавав військовим квадрокоптери й автомобіль та перерахував 20 тисяч гривень на потреби військової частини. Потерпілий також не наполягав на суворому покаранні.Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Суд визнав його винним і призначив 17 тисяч гривень штрафу.

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