У Луцьку чоловік вистрілив у повітря під час перевірки документів ТЦК: як його покарали
Сьогодні, 22:12
У Луцьку чоловік під час перевірки військово-облікових документів дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря. Інцидент стався біля автомийки на вулиці Карпенка-Карого. Суд визнав його винним у хуліганстві та призначив 17 тисяч гривень штрафу.
Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада.
Інцидент трапився 22 жовтня 2026 року близько 11:32 поблизу автомийки на вулиці Карпенка-Карого, 23. За матеріалами справи, чоловіка за кермом BMW XM зупинили працівники ТЦК та поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він дістав із автомобіля травматичний пістолет «ПМР-УОС» калібру 9 мм і здійснив один постріл у повітря.
Через інцидент працівники припинили перевірку документів, а чоловік поїхав із місця події.
У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він просив суворо його не карати.
Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, займається підприємництвом і з 2023 року волонтерить. Зокрема, передавав військовим квадрокоптери й автомобіль та перерахував 20 тисяч гривень на потреби військової частини. Потерпілий також не наполягав на суворому покаранні.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Суд визнав його винним і призначив 17 тисяч гривень штрафу.
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Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада.
Інцидент трапився 22 жовтня 2026 року близько 11:32 поблизу автомийки на вулиці Карпенка-Карого, 23. За матеріалами справи, чоловіка за кермом BMW XM зупинили працівники ТЦК та поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він дістав із автомобіля травматичний пістолет «ПМР-УОС» калібру 9 мм і здійснив один постріл у повітря.
Через інцидент працівники припинили перевірку документів, а чоловік поїхав із місця події.
У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він просив суворо його не карати.
Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, займається підприємництвом і з 2023 року волонтерить. Зокрема, передавав військовим квадрокоптери й автомобіль та перерахував 20 тисяч гривень на потреби військової частини. Потерпілий також не наполягав на суворому покаранні.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Суд визнав його винним і призначив 17 тисяч гривень штрафу.
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