Під час служби обірвалося життя захисника із Волині Миколи Кузіцького
Сьогодні, 21:15
25 листопада 2026 року під час проходження військової служби на Дніпропетровщині помер захисник України, солдат Микола Миколайович Кузіцький, 1976 року народження, родом із села Сушибаба.
Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Микола Миколайович був серед тих, хто не вперше ставав на захист рідної землі. Він брав участь в антитерористичній операції, а згодом знову долучився до війська, щоб боронити Україну. Служив стрільцем, помічником гранатометника 23-ї окремої механізованої бригади.
На знак скорботи за померлим захисником у громаді оголошено триденну жалобу.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.
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Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Микола Миколайович був серед тих, хто не вперше ставав на захист рідної землі. Він брав участь в антитерористичній операції, а згодом знову долучився до війська, щоб боронити Україну. Служив стрільцем, помічником гранатометника 23-ї окремої механізованої бригади.
На знак скорботи за померлим захисником у громаді оголошено триденну жалобу.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.
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