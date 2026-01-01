25 листопада 2026 року під час проходження військової служби на Дніпропетровщині помер захисник України, солдат, 1976 року народження, родом із села Сушибаба.Про це повідомили у Турійській селищній раді.Микола Миколайович був серед тих, хто не вперше ставав на захист рідної землі. Він брав участь в антитерористичній операції, а згодом знову долучився до війська, щоб боронити Україну. Служив стрільцем, помічником гранатометника 23-ї окремої механізованої бригади.На знак скорботи за померлим захисником у громаді оголошено триденну жалобу.Про чин поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.