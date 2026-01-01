На Волині здадуть в оренду частину будинку сільської ради
Сьогодні, 19:06
Старовижівська селищна рада виставила на аукціон право оренди частини будинку сільської ради в селі Стара Гута площею 20 квадратних метрів.
Відповідний аукціон оголосили на сайті «Прозорро.Продажі», передає Район.Стара Вижівка.
Приміщення розташоване за адресою: село Стара Гута, вулиця Лесі Українки, 45-А. Його планують передати в оренду строком на 5 років.
Стартова орендна плата – 10 гривень. Остаточну вартість визначать під час електронних торгів залежно від пропозицій учасників.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 29 листопада о 20:00. Аукціон відбудеться 30 листопада об 11:45.
Зазначимо, лот виставили повторно. Попередній аукціон не відбувся через відсутність учасників.
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Відповідний аукціон оголосили на сайті «Прозорро.Продажі», передає Район.Стара Вижівка.
Приміщення розташоване за адресою: село Стара Гута, вулиця Лесі Українки, 45-А. Його планують передати в оренду строком на 5 років.
Стартова орендна плата – 10 гривень. Остаточну вартість визначать під час електронних торгів залежно від пропозицій учасників.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 29 листопада о 20:00. Аукціон відбудеться 30 листопада об 11:45.
Зазначимо, лот виставили повторно. Попередній аукціон не відбувся через відсутність учасників.
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