На Волині здадуть в оренду частину будинку сільської ради





Відповідний аукціон оголосили на сайті «Прозорро.Продажі», передає



Приміщення розташоване за адресою: село Стара Гута, вулиця Лесі Українки, 45-А. Його планують передати в оренду строком на 5 років.



Стартова орендна плата – 10 гривень. Остаточну вартість визначать під час електронних торгів залежно від пропозицій учасників.



Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 29 листопада о 20:00. Аукціон відбудеться 30 листопада об 11:45.



Зазначимо, лот виставили повторно. Попередній аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівська селищна рада виставила на аукціон право оренди частини будинку сільської ради в селі Стара Гута площею 20 квадратних метрів.Відповідний аукціон оголосили на сайті «Прозорро.Продажі», передає Район.Стара Вижівка Приміщення розташоване за адресою: село Стара Гута, вулиця Лесі Українки, 45-А. Його планують передати в оренду строком на 5 років.Стартова орендна плата – 10 гривень. Остаточну вартість визначать під час електронних торгів залежно від пропозицій учасників.Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 29 листопада о 20:00. Аукціон відбудеться 30 листопада об 11:45.Зазначимо, лот виставили повторно. Попередній аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію