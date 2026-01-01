В Україні оновлять дані чоловіків віком від 17 до 60 років у реєстрі «Оберіг»: що зміниться





Як повідомили у Міністерстві оборони України, це дасть змогу усунути розбіжності між реєстрами, забезпечити точність і повноту даних військового обліку, а також створити умови для подальшого розвитку цифрових сервісів.



Наразі до реєстру «Оберіг» надходить інформація від Державної міграційної служби, Центральної виборчої комісії та Державної податкової служби. Надалі перелік відомостей планують доповнити.



Нагадаємо,



Мають актуалізувати інформацію про чоловіків віком 17–60 років.



Йдеться про їхні:



імена, прізвища та (якщо є) по батькові, дату та місце народження,

інформацію про паспортні та дані платника податків,

також цифрове фото,

адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування),

громадянство та за наявності — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Також Міноборони нададуть дані про оформлення документів для постійного проживання за кордоном.



Верифіковану інформацію передаватимуть захищеними каналами. Оновлення даних відбуватиметься поступово.

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