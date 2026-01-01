У Луцьку запрацює «Резиденція Святого Миколая в укритті»





Про це



На кілька днів історичне місце перетвориться на справжню святкову резиденцію, де можна буде зустріти святого Миколая, відчути атмосферу різдвяного дива, зробити святкові фото та отримати незабутні враження.



Відкриття резиденції розпочнеться зі святкового перформансу!



4 грудня о 15:00 на Театральному майдані розпочнеться святкове дійство за участю Святого Миколая та його помічників. Учасники вирушать вулицею Лесі Українки до Замкової площі, а звідти — до резиденції в музейному просторі «Окольний замок».



Дати роботи резиденції: 4–6 грудня



Час: 14:00–20:00



Музейний простір «Окольний замок», вул. Кафедральна, 6



Вхід вільний!



Для організованих груп від 10 до 20 осіб передбачена попередня реєстрація.



Контактна особа — Юрій: 095 155 82 27



"Запрошуємо дітей, батьків та всіх, хто хоче відчути наближення різдвяних свят!" - закликали у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року на маленьких і дорослих відвідувачів чекатиме особлива зустріч із Миколаєм та його помічниками у самому серці старого міста Луцька — в музейному просторі «Окольний замок».Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.На кілька днів історичне місце перетвориться на справжню святкову резиденцію, де можна буде зустріти святого Миколая, відчути атмосферу різдвяного дива, зробити святкові фото та отримати незабутні враження.Відкриття резиденції розпочнеться зі святкового перформансу!4 грудня о 15:00 на Театральному майдані розпочнеться святкове дійство за участю Святого Миколая та його помічників. Учасники вирушать вулицею Лесі Українки до Замкової площі, а звідти — до резиденції в музейному просторі «Окольний замок».Дати роботи резиденції: 4–6 грудняЧас: 14:00–20:00Музейний простір «Окольний замок», вул. Кафедральна, 6Вхід вільний!Для організованих груп від 10 до 20 осіб передбачена попередня реєстрація.Контактна особа — Юрій: 095 155 82 27"Запрошуємо дітей, батьків та всіх, хто хоче відчути наближення різдвяних свят!" - закликали у міській раді.

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