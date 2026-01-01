Актуальні тенденції вуличного стилю у новому сезоні





Кросівки з виразним силуетом

Спортивні моделі залишаються помітною частиною міських образів. Замість надмірного декору дизайнери працюють із формою підошви, пропорціями та поєднанням матеріалів. У новому сезоні



Поряд із білими парами популярності набувають молочні, сірі, коричневі та приглушені зелені відтінки. Вони не створюють різкого контрасту з одягом і добре вписуються в нейтральну палітру. Для більш виразного образу підійдуть моделі з кольоровими вставками або комбінованою фактурою.



Кросівки давно не обмежуються спортивними комплектами. Найчастіше їх поєднують із речами різного характеру:



Широкі джинси. Об'ємний низ врівноважує пару на помітній підошві та підтримує розслаблений силует.

Класичні штани. Лаконічна спортивна модель робить строгий комплект менш формальним.

Спідниці міді. Для такого поєднання підходять пари без великої кількості контрастних деталей.

Сукні прямого крою. Кросівки додають образу невимушеності та підходять для тривалих прогулянок.

Такі комбінації доречні для різних сценаріїв протягом дня. Водночас варто враховувати пропорції: що масивніша пара, то помітніше вона впливає на загальний силует.



Повернення замші та м'яких фактур

Гладка шкіра зберігає свої позиції, але поруч із нею дедалі частіше з'являється замша. Її матова поверхня добре виглядає в природній гамі. Особливо актуальні пісочні, шоколадні, карамельні й темно-бежеві тони.



Замша зустрічається в кросівках, лоферах, черевиках і високих моделях. Таке взуття цікаво виглядає поруч із денімом, вовняними тканинами та щільним трикотажем. У результаті комплект отримує виразну фактуру без додаткового декору.



Для мінливої погоди варто враховувати практичність матеріалу. Замшеву поверхню обробляють захисними засобами, а для дощових днів краще залишити пару з гладким верхом.



Деталі, які змінюють характер взуття

У нових колекціях увага зміщується від великого декору до конструктивних деталей. Значення мають форма носка, висота підошви, тип шнурівки. Навіть базова модель завдяки таким елементам виглядає сучасніше.



Серед характерних рішень сезону виділяються:



Контрастна підошва. Вона робить силует виразнішим без яскравого оздоблення.

Комбінація гладкої шкіри та замші. Різниця фактур помітна навіть у монохромному виконанні.

Подовжений або квадратний носок. Такі форми зустрічаються в лоферах, туфлях і демісезонних черевиках.

Металеві елементи. Пряжки та невеликі декоративні деталі додають акцент, але не перевантажують дизайн.

Вибір конкретного оформлення залежить від речей, які вже є в гардеробі. Для базових комплектів зручніші стримані моделі, а незвична форма або контрастна деталь стає помітною частиною образу.



Як адаптувати тренди до повсякденного гардероба

Вуличний стиль не вимагає повного оновлення речей із кожною зміною сезону. Часто достатньо додати актуальну пару взуття, щоб звичні джинси, штани чи пальто виглядали інакше. Орієнтуватися варто на власний гардероб, звичний темп дня та погоду.



У колекціях Vitto Rossi можна придивитися до кросівок, лоферів, черевиків та інших моделей у сучасних формах та відтінках. Вдалий вибір легко стане частиною повсякденних комплектів і залишиться актуальним довше одного сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вулична мода нового сезону стає спокійнішою за кольорами, але цікавішою за формами. У гардеробі залишаються вільні силуети, практичні речі та взуття, розраховане на активний день у місті. У колекціях Vitto Rossi представлені моделі, які відповідають актуальним напрямам і легко поєднуються з повсякденним одягом.Спортивні моделі залишаються помітною частиною міських образів. Замість надмірного декору дизайнери працюють із формою підошви, пропорціями та поєднанням матеріалів. У новому сезоні модні жіночі кросівки часто мають досить масивну основу, проте верх виглядає лаконічно.Поряд із білими парами популярності набувають молочні, сірі, коричневі та приглушені зелені відтінки. Вони не створюють різкого контрасту з одягом і добре вписуються в нейтральну палітру. Для більш виразного образу підійдуть моделі з кольоровими вставками або комбінованою фактурою.Кросівки давно не обмежуються спортивними комплектами. Найчастіше їх поєднують із речами різного характеру:Такі комбінації доречні для різних сценаріїв протягом дня. Водночас варто враховувати пропорції: що масивніша пара, то помітніше вона впливає на загальний силует.Гладка шкіра зберігає свої позиції, але поруч із нею дедалі частіше з'являється замша. Її матова поверхня добре виглядає в природній гамі. Особливо актуальні пісочні, шоколадні, карамельні й темно-бежеві тони.Замша зустрічається в кросівках, лоферах, черевиках і високих моделях. Таке взуття цікаво виглядає поруч із денімом, вовняними тканинами та щільним трикотажем. У результаті комплект отримує виразну фактуру без додаткового декору.Для мінливої погоди варто враховувати практичність матеріалу. Замшеву поверхню обробляють захисними засобами, а для дощових днів краще залишити пару з гладким верхом.У нових колекціях увага зміщується від великого декору до конструктивних деталей. Значення мають форма носка, висота підошви, тип шнурівки. Навіть базова модель завдяки таким елементам виглядає сучасніше.Серед характерних рішень сезону виділяються:Вибір конкретного оформлення залежить від речей, які вже є в гардеробі. Для базових комплектів зручніші стримані моделі, а незвична форма або контрастна деталь стає помітною частиною образу.Вуличний стиль не вимагає повного оновлення речей із кожною зміною сезону. Часто достатньо додати актуальну пару взуття, щоб звичні джинси, штани чи пальто виглядали інакше. Орієнтуватися варто на власний гардероб, звичний темп дня та погоду.У колекціях Vitto Rossi можна придивитися до кросівок, лоферів, черевиків та інших моделей у сучасних формах та відтінках. Вдалий вибір легко стане частиною повсякденних комплектів і залишиться актуальним довше одного сезону.

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