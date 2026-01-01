Роман лучанки потрапив до номінацій на «Книги року BBC-2026»

Вікторії Климчук-Длугач з Луцька увійшла до короткого списку претендентів на «Книгу року BBC-2026». Це дебютний роман авторки.



З її слів, це «дуже волинська» історія, у якій передані поліський діалект, життя та проблеми підлітків 2000-х, - повідомля



Авторка книги розповіла, що коли питала у видавництва на які конкурси її подаватимуть цьогоріч, вони зазначили про «Книгу року BBC-2026».



"Я на неї не розраховувала, вау-ефекту не було, тому що я розумію, що можна подати навіть на Нобелівську, але це ж не означає, що ти її виграєш. Про те, що книжка потрапила у короткі списки мені першою написала одна з читачок. Я тоді подумала: «Ого, клас!». До цього ставлюся досить спокійно. Але наявність у цьому списку бестселерів та медійних імен не викликає у мене відчуття меншовартості. З рецензій, які отримую, я розумію, що текст вийшов непоганий і довіряю фаховому журі. Якщо вони вважають, що це непоганий текст, значить, так і є", - зазначила волинянка.



Вікторія Климчук-Длугач є керівницею програми міжнародної допомоги для України Razom for Ukraine, а література — це дуже приємне, ресурсозатратне хобі та самореалізація в позаробочому просторі.



Наразі книга непогано продається і її віддавали на ретираж після перших півтора місяця продажів.



«Гірашки» — історія про двоюрідних сестер Олену й Солю, які приїжджають на літні канікули до села та вливаються в компанію місцевих підлітків. Переломним моментом для них стане утоплення однієї з подруг. Зі слів авторки, це змушує героїв зіткнутися з почуттям провини, відповідальністю та різким дорослішанням.



Ідея написання книги виникла два-три роки тому. Вікторія пригадувала дитинство, покійну бабцю. Коли авторка з двоюрідною сестрою робили якусь шкоду, то бабуся завжди казала: «Дівчата, це що вам, гірашки?». Мається на увазі: «Дівчата, це що вам, іграшки?». І ця фраза спровокувала неконтрольований потік спогадів і об'єднала їх в сюжет.



"Село у книзі — це збірний образ далекого волинського села. Так само і персонажі не мають прямих прототипів з реального життя, а мікс людей, яких зустрічала в дитинстві та історії, які я чула. На канікулах влітку я бувала у селі Заріччя колишнього Маневицького району. Але для книги я шукала максимально нейтральну назву, яка може існувати в будь-якому куточку України, як Підлісся", - розповідає волинянка.



"Про Волинь дуже мало пишуть. Західну частину України, внаслідок гарного піару, стійко асоціюють з Галичиною, Львовом. Хоча на Волині відбулося багато історичних подій. Сюди прийшла українська державність, коли впала Київська Русь. І мені дуже хотілося «Гірашками» привідкрити трошки волинського світу для читачів з усієї України", - додала Вікторія Климчук-Длугач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Книжка «Гірашки»з Луцька увійшла до короткого списку претендентів на «Книгу року BBC-2026». Це дебютний роман авторки.З її слів, це «дуже волинська» історія, у якій передані поліський діалект, життя та проблеми підлітків 2000-х, - повідомля Суспільне Авторка книги розповіла, що коли питала у видавництва на які конкурси її подаватимуть цьогоріч, вони зазначили про «Книгу року BBC-2026»."Я на неї не розраховувала, вау-ефекту не було, тому що я розумію, що можна подати навіть на Нобелівську, але це ж не означає, що ти її виграєш. Про те, що книжка потрапила у короткі списки мені першою написала одна з читачок. Я тоді подумала: «Ого, клас!». До цього ставлюся досить спокійно. Але наявність у цьому списку бестселерів та медійних імен не викликає у мене відчуття меншовартості. З рецензій, які отримую, я розумію, що текст вийшов непоганий і довіряю фаховому журі. Якщо вони вважають, що це непоганий текст, значить, так і є", - зазначила волинянка.Вікторія Климчук-Длугач є керівницею програми міжнародної допомоги для України Razom for Ukraine, а література — це дуже приємне, ресурсозатратне хобі та самореалізація в позаробочому просторі.Наразі книга непогано продається і її віддавали на ретираж після перших півтора місяця продажів.«Гірашки» — історія про двоюрідних сестер Олену й Солю, які приїжджають на літні канікули до села та вливаються в компанію місцевих підлітків. Переломним моментом для них стане утоплення однієї з подруг. Зі слів авторки, це змушує героїв зіткнутися з почуттям провини, відповідальністю та різким дорослішанням.Ідея написання книги виникла два-три роки тому. Вікторія пригадувала дитинство, покійну бабцю. Коли авторка з двоюрідною сестрою робили якусь шкоду, то бабуся завжди казала: «Дівчата, це що вам, гірашки?». Мається на увазі: «Дівчата, це що вам, іграшки?». І ця фраза спровокувала неконтрольований потік спогадів і об'єднала їх в сюжет."Село у книзі — це збірний образ далекого волинського села. Так само і персонажі не мають прямих прототипів з реального життя, а мікс людей, яких зустрічала в дитинстві та історії, які я чула. На канікулах влітку я бувала у селі Заріччя колишнього Маневицького району. Але для книги я шукала максимально нейтральну назву, яка може існувати в будь-якому куточку України, як Підлісся", - розповідає волинянка."Про Волинь дуже мало пишуть. Західну частину України, внаслідок гарного піару, стійко асоціюють з Галичиною, Львовом. Хоча на Волині відбулося багато історичних подій. Сюди прийшла українська державність, коли впала Київська Русь. І мені дуже хотілося «Гірашками» привідкрити трошки волинського світу для читачів з усієї України", - додала Вікторія Климчук-Длугач.

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