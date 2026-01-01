У бюджеті Німеччини заклали майже 12 млрд євро на підтримку України





Про це повідомляє кореспондент



За ухвалення законопроєкту про федеральний бюджет у третьому читанні проголосували 316 депутатів Бундестагу, проти – 260, ніхто не утримався.



Урядовий законопроєкт з урахуванням внесених парламентом змін передбачає видатки в обсязі 555,94 млрд євро, що на 31,4 млрд євро більше, ніж у поточному році. Обсяг чистих нових запозичень становитиме 122,97 млрд євро, на інвестиції передбачено 61,85 млрд євро.



Видатки на оборону з урахуванням коштів спеціального фонду Бундесверу зростуть зі 108,2 млрд євро у 2026 році до близько 139,4 млрд євро у 2027-му, досягнувши нового рекордного рівня з часу завершення "холодної війни".



Кошти на підтримку України передбачені за окремою бюджетною статтею "Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації". У 2027 році за цією статтею передбачено видатки в обсязі 11,612 млрд євро проти 11,547 млрд євро у 2026 році.



Основним розпорядником цих коштів є федеральне Міністерство оборони. Зокрема, понад 9 млрд євро передбачено безпосередньо на підтримку України по лінії Міноборони ФРН, близько 1,15 млрд євро – на поповнення запасів Бундесверу після передачі озброєння, майже 649 млн євро – на внески до Європейського фонду миру для підтримки України.



Крім того, за цією бюджетною статтею передбачено дозволи на взяття фінансових зобов’язань на наступні роки на загальну суму майже 8,7 млрд євро, зокрема з платежами у 2028 році в обсязі до 1,577 млрд євро, у 2029-му – до 3,264 млрд євро, у 2030-му – до 2,215 млрд євро та у 2031-му – до 1,641 млрд євро. Це дає змогу федеральному уряду вже у 2027 році укладати контракти в межах підтримки України, фінансування яких може здійснюватися у наступні бюджетні роки.



Як відомо, Німеччина від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надала їй понад 43,3 млрд євро цивільної допомоги, а також надала або передбачила на наступні роки близько 57,6 млрд євро військової підтримки – загалом близько 100,9 млрд євро.



Водночас, до урядової статистики включено також допомогу громадянам України, які перебувають у Німеччині. Військова складова охоплює не лише вже надану допомогу, а й кошти, передбачені на наступні роки, тобто не всі зазначені суми вже фактично витрачені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький парламент у п’ятницю ухвалив федеральний бюджет на 2027 рік, який передбачає 11,612 млрд євро на підтримку України у сфері безпеки, оборони та стабілізації.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у ФРН.За ухвалення законопроєкту про федеральний бюджет у третьому читанні проголосували 316 депутатів Бундестагу, проти – 260, ніхто не утримався.Урядовий законопроєкт з урахуванням внесених парламентом змін передбачає видатки в обсязі 555,94 млрд євро, що на 31,4 млрд євро більше, ніж у поточному році. Обсяг чистих нових запозичень становитиме 122,97 млрд євро, на інвестиції передбачено 61,85 млрд євро.Видатки на оборону з урахуванням коштів спеціального фонду Бундесверу зростуть зі 108,2 млрд євро у 2026 році до близько 139,4 млрд євро у 2027-му, досягнувши нового рекордного рівня з часу завершення "холодної війни".Кошти на підтримку України передбачені за окремою бюджетною статтею "Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації". У 2027 році за цією статтею передбачено видатки в обсязі 11,612 млрд євро проти 11,547 млрд євро у 2026 році.Основним розпорядником цих коштів є федеральне Міністерство оборони. Зокрема, понад 9 млрд євро передбачено безпосередньо на підтримку України по лінії Міноборони ФРН, близько 1,15 млрд євро – на поповнення запасів Бундесверу після передачі озброєння, майже 649 млн євро – на внески до Європейського фонду миру для підтримки України.Крім того, за цією бюджетною статтею передбачено дозволи на взяття фінансових зобов’язань на наступні роки на загальну суму майже 8,7 млрд євро, зокрема з платежами у 2028 році в обсязі до 1,577 млрд євро, у 2029-му – до 3,264 млрд євро, у 2030-му – до 2,215 млрд євро та у 2031-му – до 1,641 млрд євро. Це дає змогу федеральному уряду вже у 2027 році укладати контракти в межах підтримки України, фінансування яких може здійснюватися у наступні бюджетні роки.Як відомо, Німеччина від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надала їй понад 43,3 млрд євро цивільної допомоги, а також надала або передбачила на наступні роки близько 57,6 млрд євро військової підтримки – загалом близько 100,9 млрд євро.Водночас, до урядової статистики включено також допомогу громадянам України, які перебувають у Німеччині. Військова складова охоплює не лише вже надану допомогу, а й кошти, передбачені на наступні роки, тобто не всі зазначені суми вже фактично витрачені.

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