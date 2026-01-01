«Людина-легенда»: відійшов у вічність колишній заступник начальника міліції Волині Олександр Сохацький
Сьогодні, 08:55
На 69-му році життя відійшов у вічність полковник міліції, колишній перший заступник начальника УМВС України у Волинській області Олександр Якович Сохацький.
Про це 27 листопада у фейсбуці повідомила колишня заступниця начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, волонтерка Наталія Пасічник.
За її словами, Олександр Сохацький був легендарним правоохоронцем, професіоналом та наставником для багатьох колег. На його рахунку – організація розкриття сотень тяжких та особливо тяжких злочинів, викриття десятків організованих злочинних груп.
«Олександр Якович був не просто керівником, він був лідером. Не сидів у затишних кабінетах, а особисто виїжджав на місця події», – зазначила Наталія Пасічник.
Олександр Сохацький народився 29 липня 1958 року в селі Осьмиговичі колишнього Турійського району Волинської області.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у січні 1979 року міліціонером патрульно-постової служби Луцького міськвідділу. Працював дільничним інспектором у справах неповнолітніх, інспектором карного розшуку та оперуповноваженим.
У 1991 році закінчив академію МВС. Очолював підрозділи з боротьби з бандитизмом, незаконним обігом зброї, наркобізнесом та організованою злочинністю.
У 2003 році очолив відділ карного розшуку УМВС України у Волинській області, а у 2005 році був призначений першим заступником начальника обласного управління МВС – начальником кримінальної міліції.
У 2008 році також виконував обов’язки начальника УМВС України у Волинській області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це 27 листопада у фейсбуці повідомила колишня заступниця начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, волонтерка Наталія Пасічник.
За її словами, Олександр Сохацький був легендарним правоохоронцем, професіоналом та наставником для багатьох колег. На його рахунку – організація розкриття сотень тяжких та особливо тяжких злочинів, викриття десятків організованих злочинних груп.
«Олександр Якович був не просто керівником, він був лідером. Не сидів у затишних кабінетах, а особисто виїжджав на місця події», – зазначила Наталія Пасічник.
Від патрульного до керівника волинської міліції
Олександр Сохацький народився 29 липня 1958 року в селі Осьмиговичі колишнього Турійського району Волинської області.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у січні 1979 року міліціонером патрульно-постової служби Луцького міськвідділу. Працював дільничним інспектором у справах неповнолітніх, інспектором карного розшуку та оперуповноваженим.
У 1991 році закінчив академію МВС. Очолював підрозділи з боротьби з бандитизмом, незаконним обігом зброї, наркобізнесом та організованою злочинністю.
У 2003 році очолив відділ карного розшуку УМВС України у Волинській області, а у 2005 році був призначений першим заступником начальника обласного управління МВС – начальником кримінальної міліції.
У 2008 році також виконував обов’язки начальника УМВС України у Волинській області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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