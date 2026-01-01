У господарствах населення на Волині впали обсяги виробництва агропродукції
Сьогодні, 05:28
На Волині скоротився обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у господарствах населення.
Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на обласне статуправління.
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2026 р. порівняно із січнем–жовтнем 2025 р. зменшився на 8,1%
При цьому якщо агропідприємства показали падіння лише 0,6%, то в господарства населення спостерігається справжній обвал – 20,6%.
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Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на обласне статуправління.
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2026 р. порівняно із січнем–жовтнем 2025 р. зменшився на 8,1%
При цьому якщо агропідприємства показали падіння лише 0,6%, то в господарства населення спостерігається справжній обвал – 20,6%.
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