Луцьк у суботу попрощається з відомою телеведучою Світланою Рижук

Світланою Рижукта чин поховання.



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У суботу, 28 листопада, о 10:00 розпочнеться відспівування у нижньому храмі Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку. Після цього відбудеться чин поховання у Гаразджі.



Нагадаємо, Світлана Рижук була відома глядачам як ведуча прогнозу погоди та ранкового шоу «Підйом» на «Новому каналі». Свою телевізійну кар’єру вона почала ще під час навчання у школі – працювала ведучою на місцевій студії в Луцьку.



У 2007 році Світлана приєдналася до команди «Нового каналу», де шість років вела прогноз погоди. Згодом працювала в ранковому шоу «Підйом». Після завершення телевізійної кар’єри займалася іншими проєктами, зокрема заснувала школу риторики.



Світлана до останнього боролася з важким захворюванням та залишалася бійцем за правду і справедливість.



У Світлани залишився чоловік і маленька донечка.



У червні 2025 року в інтерв’ю Славі Дьоміну Світлана розповідала про боротьбу з онкологічним захворюванням і лікування в Берліні. Тоді вона зізнавалася, що не хотіла залишати Луцьк, але через хворобу родина вирішила шукати можливості лікування за кордоном.



«Я зрозуміла, що є сили їхати далі, що я хочу жити, хочу подолати це все і знайти найкращих лікарів, найкраще лікування», – розповідала телеведуча.



У тому ж інтерв’ю вона говорила, що хвороба змінила її ставлення до життя та навчила більше цінувати кожен момент.



Підтримати родину Світлани Рижук можна за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в суботу, 28 листопада, відбудеться прощання з відомою телеведучоюта чин поховання.Про це пише ВСН У суботу, 28 листопада, о 10:00 розпочнеться відспівування у нижньому храмі Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку. Після цього відбудеться чин поховання у Гаразджі.Нагадаємо, Світлана Рижук була відома глядачам як ведуча прогнозу погоди та ранкового шоу «Підйом» на «Новому каналі». Свою телевізійну кар’єру вона почала ще під час навчання у школі – працювала ведучою на місцевій студії в Луцьку.У 2007 році Світлана приєдналася до команди «Нового каналу», де шість років вела прогноз погоди. Згодом працювала в ранковому шоу «Підйом». Після завершення телевізійної кар’єри займалася іншими проєктами, зокрема заснувала школу риторики.Світлана до останнього боролася з важким захворюванням та залишалася бійцем за правду і справедливість.У Світлани залишився чоловік і маленька донечка.У червні 2025 року в інтерв’юСвітлана розповідала про боротьбу з онкологічним захворюванням і лікування в Берліні. Тоді вона зізнавалася, що не хотіла залишати Луцьк, але через хворобу родина вирішила шукати можливості лікування за кордоном.«Я зрозуміла, що є сили їхати далі, що я хочу жити, хочу подолати це все і знайти найкращих лікарів, найкраще лікування», – розповідала телеведуча.У тому ж інтерв’ю вона говорила, що хвороба змінила її ставлення до життя та навчила більше цінувати кожен момент.Підтримати родину Світлани Рижук можна за цим посиланням

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