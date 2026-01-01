У директорки департаменту Волинської ОВА провели обшук

Оксани Гобод. З судових документів відомо, що це відбулося в межах розслідування про ймовірне



Про обшук в посадовиці Волинської ОДА стало відомо з ухвали Любомльського районного суду від 19 листопада 2026 року, пише



У судових документах сказано, що оскільки Департамент соціального захисту облдержадміністрації здійснює управління галузевою діяльністю Руденського психоневрологічного інтернату, щодо керівництва якого розслідують кримінальну справу, слідчий суддя Любомльського районного суду ухвалив рішення провести обшук у директорки Департаменту. Цю посаду обіймає Оксана Гобод.



Згідно з судовим документом, 13 жовтня поліцейські Ковельського РУП Головного управління Нацполіції Волині провели обшук у помешканні Гобод та вилучили телефон «Iphone XR» з SIM-картами, а 19 жовтня суд арештував його як речовий доказ.



19 листопада Любомльський районний суд розглянув клопотання адвоката посадовиці про скасування арешту.



Слідча повідомила, що не проти, оскільки проведені необхідні слідчі дії.



«В судовому засіданні установлено, що на цей час належний Оксані Гобод тимчасово вилучений під час обшуку за місцем її проживання мобільний телефон оглянутий у встановленому законом порядку; інформація, що містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в телефоні відсутня», – йдеться в судовій ухвалі.



У підсумку суддя Алла Гайдук скасувала арешт на телефон і його повернули власниці. В судовому документі є інформація, що Оксані Гобод не повідомляли про підозру.



Обшук пов’язаний із справою, яку розслідують правоохоронці щодо директорки інтернату Олени Місюк та двох її підлеглих. Мова про привласнення понад 2,4 мільйона гривень з пенсій мешканок закладу – жінок із ментальними порушеннями, опікункою частини яких є сама директорка.



Наприкінці серпня журналісти розслідували події з життя підопічних Руденського інтернату. Тоді мешканці закладу розповіли, що їх вивозили працювати на приватне господарство директорки, непрозоро розпоряджалися їхніми пенсіями, а тих, хто скаржився, залякували ін’єкціями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області провели обшук вдома у директорки Департаменту соціального захисту населення Волинської ОВА. З судових документів відомо, що це відбулося в межах розслідування про ймовірне привласнення директоркою Руденського психоневрологічного інтернату Оленою Місюк 2,4 млн грн з пенсій підопічних Про обшук в посадовиці Волинської ОДА стало відомо з ухвали Любомльського районного суду від 19 листопада 2026 року, пише «Сила правди» У судових документах сказано, що оскільки Департамент соціального захисту облдержадміністрації здійснює управління галузевою діяльністю Руденського психоневрологічного інтернату, щодо керівництва якого розслідують кримінальну справу, слідчий суддя Любомльського районного суду ухвалив рішення провести обшук у директорки Департаменту. Цю посаду обіймає Оксана Гобод.Згідно з судовим документом, 13 жовтня поліцейські Ковельського РУП Головного управління Нацполіції Волині провели обшук у помешканні Гобод та вилучили телефон «Iphone XR» з SIM-картами, а 19 жовтня суд арештував його як речовий доказ.19 листопада Любомльський районний суд розглянув клопотання адвоката посадовиці про скасування арешту.Слідча повідомила, що не проти, оскільки проведені необхідні слідчі дії.«В судовому засіданні установлено, що на цей час належний Оксані Гобод тимчасово вилучений під час обшуку за місцем її проживання мобільний телефон оглянутий у встановленому законом порядку; інформація, що містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в телефоні відсутня», – йдеться в судовій ухвалі.У підсумку суддяскасувала арешт на телефон і його повернули власниці. В судовому документі є інформація, що Оксані Гобод не повідомляли про підозру.Обшук пов’язаний із справою, яку розслідують правоохоронці щодо директорки інтернату Олени Місюк та двох її підлеглих. Мова про привласнення понад 2,4 мільйона гривень з пенсій мешканок закладу – жінок із ментальними порушеннями, опікункою частини яких є сама директорка.Наприкінці серпня журналісти розслідували події з життя підопічних Руденського інтернату. Тоді мешканці закладу розповіли, що їх вивозили працювати на приватне господарство директорки, непрозоро розпоряджалися їхніми пенсіями, а тих, хто скаржився, залякували ін’єкціями.

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