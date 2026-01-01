Розриті ями та асфальт клаптями: село на Волині чекає на ремонт після робіт газовиків





На початку листопада з’явилось оголошення про те, що Волинська філія «Газмережі» з 3-го до 12-го листопада проводитиме у селі Заріччя на вулицях Набережній та Озерній ремонтні роботи. У цей час жителі залишаться без газу, пише



Для частини жителів це стало додатковою проблемою, адже відключення припало на період, коли почалися перші заморозки. У домівках, де опалення, приготування їжі та нагрівання води залежать від газу, його відсутність суттєво ускладнила побут.



«У нас маленькі діти, а надворі вже холодно. Коли вимкнули газ, у хаті стало холодно, не було можливості нормально помитися, приготувати їжу, нагріти воду. Усе в нас на газу. Звісно, це було дуже незручно, особливо з дітьми», – розповіла Ольга, жителька вулиці Набережної.



Ремонт газових мереж завершили, однак після проведених робіт залишилася пошкоджена ділянка дороги, яку не ремонтують вже більше двох тижнів. Місцеві почали бити на сполох, мовляв, так буде до весни.



Натомість газовики запевняють, що вже наступного тижня приведуть дорогу до ладу, цим займеться їхній підрядник, який не може приступити раніше через великий обсяг роботи у інших населених пунктах.



Загалом же ремонтувати газові мережі теж не могли розпочати раніше, через велику кількість запланованих на цей сезон робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Заріччя Володимирського району на початку листопада проводили ремонт газових мереж. Роботи припали на період, коли вже почалися перші заморозки, а жителі однієї з вулиць більше тижня були без газу. Та якби на тому все завершилось, кажуть місцеві, бо вже два тижні після ремонту ніхто не приводить до ладу пошкоджену ділянку дороги, а там розриті ями та асфальт клаптями.На початку листопада з’явилось оголошення про те, що Волинська філія «Газмережі» з 3-го до 12-го листопада проводитиме у селі Заріччя на вулицях Набережній та Озерній ремонтні роботи. У цей час жителі залишаться без газу, пише БУГ Для частини жителів це стало додатковою проблемою, адже відключення припало на період, коли почалися перші заморозки. У домівках, де опалення, приготування їжі та нагрівання води залежать від газу, його відсутність суттєво ускладнила побут.«У нас маленькі діти, а надворі вже холодно. Коли вимкнули газ, у хаті стало холодно, не було можливості нормально помитися, приготувати їжу, нагріти воду. Усе в нас на газу. Звісно, це було дуже незручно, особливо з дітьми», – розповіла, жителька вулиці Набережної.Ремонт газових мереж завершили, однак після проведених робіт залишилася пошкоджена ділянка дороги, яку не ремонтують вже більше двох тижнів. Місцеві почали бити на сполох, мовляв, так буде до весни.Натомість газовики запевняють, що вже наступного тижня приведуть дорогу до ладу, цим займеться їхній підрядник, який не може приступити раніше через великий обсяг роботи у інших населених пунктах.Загалом же ремонтувати газові мережі теж не могли розпочати раніше, через велику кількість запланованих на цей сезон робіт.

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