У передмісті Луцька продають дачу за 25 тисяч доларів: деталі





Оголошення про продаж опублікували на популярному сайті оголошень. Ділянка розташована в садівничому товаристві «Струмівка», менш ніж за п'ять кілометрів від Луцька. Територія рівна, доглянута та огороджена. Поруч є парк і зелена зона, пише



Площа земельної ділянки становить шість соток. На ній розташований невеликий дачний будиночок площею до 20 квадратних метрів. Усередині приміщення має дерев'яне оздоблення. Будиночок облаштований для короткочасного перебування та ночівлі.



До території веде твердий заїзд. Серед наявних комунікацій — електроенергія та сезонне водопостачання. За потреби на ділянці можна облаштувати власну свердловину. Газова мережа проходить поруч із ділянкою. Неподалік розташовані житлові будинки, у яких люди проживають постійно. На ділянці можна розглядати будівництво житлового будинку.



Як повідомила представниця власників журналістам ВСН, нерухомість продають через те, що господарі перебувають за кордоном і планують придбати там інше житло. Водночас вона уточнила, що дачний будиночок не має окремого документального оформлення.



За документами об'єкт продажу — земельна ділянка, а невелике приміщення використовують як дачний будиночок для відпочинку та ночівлі. Земля перебуває у власності понад три роки. За словами представниці, під час оформлення угоди покупцеві доведеться сплатити один відсоток від оціночної вартості нерухомості.



Вартість земельної ділянки площею шість соток із дачним будиночком у Струмівці становить 25 тисяч доларів. Власники готові торгуватися.

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