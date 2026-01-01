На Волині набули чинності нові критерії бронювання працівників: що змінилося для бізнесу





Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк.



Які види діяльності виключили з критеріїв

З переліку видів діяльності, передбачених регіональними критеріями, виключили оптову торгівлю та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Водночас роздрібна торгівля залишається у переліку.



Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря віднесли до сфери житлово-комунального господарства.



Також скасували вимогу подавати довідку з ТЦК разом із пакетом документів для отримання статусу критично важливого підприємства. Однак обов’язок звіряти військово-облікові дані щонайменше раз на рік залишається.



Що буде з чинним бронюванням працівників

До 20 грудня 2026 року продовжили дію рішень про критичність підприємств, строк яких закінчився або закінчується у період із 27 жовтня до 20 грудня.



Водночас керівникам таких підприємств необхідно самостійно скористатися можливістю продовження бронювання працівників через портал «Дія».



Волинська ОВА розглядає заяви підприємств протягом семи днів. Після цього документи передають до Координаційного центру, де розгляд може тривати до 30 днів. Обласна адміністрація клопоче про скорочення цього терміну до семи днів.



Близько 150 підприємств Волині можуть втратити статус критично важливих

За словами Романа Романюка, із понад 1500 підприємств, яким Волинська ОВА надавала статус критично важливих, близько 150 отримали його за видами діяльності, які тепер виключили з регіональних критеріїв.



Обласна адміністрація звернулася до Міністерства економіки за офіційним роз’ясненням щодо можливості врахування інших видів діяльності таких підприємств. Зокрема, йдеться про бізнес, який займається одночасно оптовою та роздрібною торгівлею.



Після отримання відповіді в ОВА планують скликати робочу групу та ухвалити відповідні рішення.



В ОВА застерегли бізнес від фіктивного працевлаштування

Романюк наголосив, що обласна адміністрація зацікавлена у підтримці бізнесу та збереженні можливості бронювання працівників відповідно до законодавства. Водночас від підприємств очікують належного оформлення трудових відносин та дотримання вимог військового обліку.



Окремо він застеріг роботодавців від фіктивного працевлаштування людей винятково заради отримання бронювання. За його словами, такі випадки виявляють як обласна адміністрація, так і правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні, 26 листопада, на Волині набули чинності оновлені регіональні критерії визначення підприємств критично важливими , від яких залежить можливість бронювання військовозобов’язаних працівників. Зміни можуть вплинути на близько 150 підприємств області.Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Волинської ОВАЗ переліку видів діяльності, передбачених регіональними критеріями, виключили оптову торгівлю та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Водночас роздрібна торгівля залишається у переліку.Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря віднесли до сфери житлово-комунального господарства.Також скасували вимогу подавати довідку з ТЦК разом із пакетом документів для отримання статусу критично важливого підприємства. Однак обов’язок звіряти військово-облікові дані щонайменше раз на рік залишається.До 20 грудня 2026 року продовжили дію рішень про критичність підприємств, строк яких закінчився або закінчується у період із 27 жовтня до 20 грудня.Водночас керівникам таких підприємств необхідно самостійно скористатися можливістю продовження бронювання працівників через портал «Дія».Волинська ОВА розглядає заяви підприємств протягом семи днів. Після цього документи передають до Координаційного центру, де розгляд може тривати до 30 днів. Обласна адміністрація клопоче про скорочення цього терміну до семи днів.За словами Романа Романюка, із понад 1500 підприємств, яким Волинська ОВА надавала статус критично важливих, близько 150 отримали його за видами діяльності, які тепер виключили з регіональних критеріїв.Обласна адміністрація звернулася до Міністерства економіки за офіційним роз’ясненням щодо можливості врахування інших видів діяльності таких підприємств. Зокрема, йдеться про бізнес, який займається одночасно оптовою та роздрібною торгівлею.Після отримання відповіді в ОВА планують скликати робочу групу та ухвалити відповідні рішення.Романюк наголосив, що обласна адміністрація зацікавлена у підтримці бізнесу та збереженні можливості бронювання працівників відповідно до законодавства. Водночас від підприємств очікують належного оформлення трудових відносин та дотримання вимог військового обліку.Окремо він застеріг роботодавців від фіктивного працевлаштування людей винятково заради отримання бронювання. За його словами, такі випадки виявляють як обласна адміністрація, так і правоохоронні органи.

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