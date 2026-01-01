У Луцьку проїзд у тролейбусах хочуть зробити безплатним для учнів
Сьогодні, 15:34
Користування електротранспортом для учнів Луцької громади хочуть зробити безоплатним із 1 січня 2027 року.
Про це стало відомо 25 листопада на брифінгу секретаря міськради, пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, на одній з попередніх сесій депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк запропонувала з 1 січня 2027 року зробити проїзд у тролейбусах безкоштовним для учнів.
За словами секретаря міськради, в. о. Луцького міського голови Андрія Разумовського, в міськраді нині працюють над реалізацією цієї ідеї.
«Ми можемо собі це дозволити, адже підприємство електротранспорту отримує небагато коштів за проїзд учнів. Попередньо ми можемо говорити про те, що з 1 січня учні будуть користуватися електротранспортом безплатно», – сказав в. о. Луцького міського голови Андрій Разумовський.
Він додав, що в місті хочуть запустити більшу кількість тролейбусів на маршрути, але для цього потрібно працевлаштувати на ЛПЕ ще водіїв і збільшити їм заробітні плати. Зокрема, саме тому депутати під час сесії скерували звернення до ОВА щодо збільшення обсягу заброньованих працівників на тролейбусному підприємстві з 50% до 75%.
Відзначимо, що зараз за разовий проїзд у тролейбусі учні сплачують шість гривень.
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Про це стало відомо 25 листопада на брифінгу секретаря міськради, пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, на одній з попередніх сесій депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк запропонувала з 1 січня 2027 року зробити проїзд у тролейбусах безкоштовним для учнів.
За словами секретаря міськради, в. о. Луцького міського голови Андрія Разумовського, в міськраді нині працюють над реалізацією цієї ідеї.
«Ми можемо собі це дозволити, адже підприємство електротранспорту отримує небагато коштів за проїзд учнів. Попередньо ми можемо говорити про те, що з 1 січня учні будуть користуватися електротранспортом безплатно», – сказав в. о. Луцького міського голови Андрій Разумовський.
Він додав, що в місті хочуть запустити більшу кількість тролейбусів на маршрути, але для цього потрібно працевлаштувати на ЛПЕ ще водіїв і збільшити їм заробітні плати. Зокрема, саме тому депутати під час сесії скерували звернення до ОВА щодо збільшення обсягу заброньованих працівників на тролейбусному підприємстві з 50% до 75%.
Відзначимо, що зараз за разовий проїзд у тролейбусі учні сплачують шість гривень.
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