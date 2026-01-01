Окуповані Крим та Севастополь повністю знеструмлені, - ЗМІ





Про це пише видання "Крим.Реалії" із посиланням на росЗМІ, передає



Російські медіа повідомили про повне знеструмлення окупованого півострова, однак офіційного підтвердження того, що світло зникло в усіх споживачів, наразі немає.



Водночас у "Севастопольенерго" підтвердили, що місто повністю залишилося без напруги через аварію на енергооб'єктах за межами Криму.



До аварії енергетики повідомляли, що у Севастополі відключені всі черги споживачів, оскільки електроенергії, яка надходить, недостатньо навіть для дотримання графіків.



Окупаційне "Крименерго" каже, що обмеження торкнулися десятків населених пунктів, зокрема Сімферополя, Євпаторії, Алушти та Керчі. Тривалість відключень може сягати 12 годин.



Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а в Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.



Масові перебої з електропостачанням в окупованому Криму тривають із кінця жовтня.



Російська окупаційна "влада" пов'язує їх із пошкодженнями магістральних електромереж за межами Кримського півострова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 листопада в окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії.Про це пише видання "Крим.Реалії" із посиланням на росЗМІ, передає Цензор.НЕТ Російські медіа повідомили про повне знеструмлення окупованого півострова, однак офіційного підтвердження того, що світло зникло в усіх споживачів, наразі немає.Водночас у "Севастопольенерго" підтвердили, що місто повністю залишилося без напруги через аварію на енергооб'єктах за межами Криму.До аварії енергетики повідомляли, що у Севастополі відключені всі черги споживачів, оскільки електроенергії, яка надходить, недостатньо навіть для дотримання графіків.Окупаційне "Крименерго" каже, що обмеження торкнулися десятків населених пунктів, зокрема Сімферополя, Євпаторії, Алушти та Керчі. Тривалість відключень може сягати 12 годин.Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а в Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.Масові перебої з електропостачанням в окупованому Криму тривають із кінця жовтня.Російська окупаційна "влада" пов'язує їх із пошкодженнями магістральних електромереж за межами Кримського півострова.

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