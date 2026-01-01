У Ковельського міського голови - нова заступниця

Людмилу Володимирівну Троцюк призначили на посаду заступника Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.



Про це Ігор Чайка.



"Людмила Володимирівна координуватиме гуманітарну сферу. Це надзвичайно відповідальна ділянка роботи, яка охоплює освіту, культуру, спорт, соціальний захист і надважливий сьогодні напрямок — ветеранську політику. Завдань багато, і кожне з них стосується якості життя наших мешканців", - йдеться в повідомленні.



Фахову вищу освіту Людмила Володимирівна здобула в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Фінанси». З грудня 2015 року обіймає посаду головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради.



"Вона на практиці знає всі управлінські процеси громади, володіє аналітичним, технократичним складом розуму, глибоко розуміється на бюджетному плануванні, фінансуванні програм та проєктів різних галузей, якими буде опікуватися.



Щиро бажаю їй наснаги, витримки, мудрих рішень та успішної роботи на благо нашої громади!" - зазначив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! призначили на посаду заступника Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.Про це повідомив мер Ковеля"Людмила Володимирівна координуватиме гуманітарну сферу. Це надзвичайно відповідальна ділянка роботи, яка охоплює освіту, культуру, спорт, соціальний захист і надважливий сьогодні напрямок — ветеранську політику. Завдань багато, і кожне з них стосується якості життя наших мешканців", - йдеться в повідомленні.Фахову вищу освіту Людмила Володимирівна здобула в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Фінанси». З грудня 2015 року обіймає посаду головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради."Вона на практиці знає всі управлінські процеси громади, володіє аналітичним, технократичним складом розуму, глибоко розуміється на бюджетному плануванні, фінансуванні програм та проєктів різних галузей, якими буде опікуватися.Щиро бажаю їй наснаги, витримки, мудрих рішень та успішної роботи на благо нашої громади!" - зазначив Ігор Чайка.

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