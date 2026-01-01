Які підприємства зможуть претендувати на статус критично важливих

паливно-енергетичний комплекс;

житлово-комунальне господарство;

добувна та переробна промисловість;

роздрібна торгівля;

будівництво;

транспорт і логістика;

агропромислове виробництво, зокрема підприємства, що забезпечують продовольчу безпеку.

Що зміниться для аграріїв та які документи більше не потрібні

Підприємствам доведеться обґрунтовувати свою критичну важливість

Із 26 листопада 2026 року на Волині почнуть діяти оновлені критерії визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати військовозобов’язаних працівників. Зокрема, розширили перелік сфер діяльності, спростили вимоги для аграріїв та скасували обов’язкове подання довідки з ТЦК.Про це повідомили у Волинській обласній державній адміністрації.Зміни пов’язані з постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2026 року №1328, яка оновила порядок визначення критично важливих підприємств та правила бронювання працівників.Про нововведення під час зустрічі на платформі «Діалог влади з бізнесом» розповіла директорка департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської ОДАЗміни стосуються сьомого регіонального критерію, який визначає сфери діяльності підприємств.До оновленого переліку увійшли:«До переліку включили паливно-енергетичний комплекс. Також змінили підхід до визначення окремих сфер. Зокрема, замість сільського господарства передбачено агропромислове виробництво. При цьому роздрібну торгівлю залишили, а оптову до переліку не включили», – пояснила Вероніка Бальбуза.Належність підприємства до відповідної сфери діяльності потрібно підтвердити витягом із Єдиного державного реєстру.Водночас умови для підприємств комунальної форми власності залишилися без змін.Одне з важливих нововведень стосується агропромислових підприємств. Відтепер для ниху звітному періоді порівняно з попереднім. Це пов’язано із сезонністю роботи аграрного сектору.Крім того, під час подання документів на визначення підприємства критично важливимПроте це не скасовує обов’язку роботодавців вести військовий облік працівників і проводити щорічну звірку відповідно до законодавства.Окрему увагу приділятимуть обґрунтуванню того, чому підприємство є важливим для економіки Волині та життєзабезпечення населення.Роботодавці повинні пояснити, до яких негативних наслідків може призвести зупинення або суттєве скорочення діяльності підприємства через мобілізацію працівників.Зокрема, йдеться про можливий вплив на обороноздатність держави, роботу критичної інфраструктури, забезпечення населення продуктами, ліками та пальним, а також надходження до бюджету й економічну стабільність.Такі обґрунтування мають підтверджуватися конкретними показниками, які можна перевірити.Підприємствам, які планують отримати або підтвердити статус критично важливих, рекомендують заздалегідь підготувати необхідні документи.Водночас відповідність регіональним критеріям сама собою не означає автоматичного бронювання працівників. Для цього підприємство має отримати відповідний статус і пройти передбачену законодавством процедуру.