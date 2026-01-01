Через ремонт водогону частина Луцька буде без води





Про це



Без водопостачання можуть залишитися:



33-й та 40-й квартали;



Старе місто та центральна частина міста;



привокзальний та завокзальний райони;



села Лище, Підгайці та Крупа.



У деяких мікрорайонах може зберігатися незначний тиск води через технологічну схему роботи мережі.



"Орієнтовно з 23:00 розпочнеться відновлення водопостачання, однак подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском до стабілізації системи.



Бригади продовжують роботи. Просимо зробити запас води та перепрошуємо за незручності", - зазначають у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з виконанням складного етапу робіт із заміни елементів магістрального водогону сирої води діаметром 600 мм КП «Луцькводоканал» вимушене з 18:00 19 листопада зупинити насосні станції, що забезпечують водопостачання правобережної частини Луцька та прилеглих сіл.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Без водопостачання можуть залишитися:33-й та 40-й квартали;Старе місто та центральна частина міста;привокзальний та завокзальний райони;села Лище, Підгайці та Крупа.У деяких мікрорайонах може зберігатися незначний тиск води через технологічну схему роботи мережі."Орієнтовно з 23:00 розпочнеться відновлення водопостачання, однак подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском до стабілізації системи.Бригади продовжують роботи. Просимо зробити запас води та перепрошуємо за незручності", - зазначають у міськраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію