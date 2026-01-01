Через ремонт водогону частина Луцька буде без води
Сьогодні, 18:00
У зв’язку з виконанням складного етапу робіт із заміни елементів магістрального водогону сирої води діаметром 600 мм КП «Луцькводоканал» вимушене з 18:00 19 листопада зупинити насосні станції, що забезпечують водопостачання правобережної частини Луцька та прилеглих сіл.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Без водопостачання можуть залишитися:
33-й та 40-й квартали;
Старе місто та центральна частина міста;
привокзальний та завокзальний райони;
села Лище, Підгайці та Крупа.
У деяких мікрорайонах може зберігатися незначний тиск води через технологічну схему роботи мережі.
"Орієнтовно з 23:00 розпочнеться відновлення водопостачання, однак подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском до стабілізації системи.
Бригади продовжують роботи. Просимо зробити запас води та перепрошуємо за незручності", - зазначають у міськраді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Без водопостачання можуть залишитися:
33-й та 40-й квартали;
Старе місто та центральна частина міста;
привокзальний та завокзальний райони;
села Лище, Підгайці та Крупа.
У деяких мікрорайонах може зберігатися незначний тиск води через технологічну схему роботи мережі.
"Орієнтовно з 23:00 розпочнеться відновлення водопостачання, однак подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском до стабілізації системи.
Бригади продовжують роботи. Просимо зробити запас води та перепрошуємо за незручності", - зазначають у міськраді.
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