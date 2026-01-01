На Волині люди намагалися «відбити» чоловіка від ТЦК: скориставшись штовханиною, він втік





Відео із бійкою поширювали у місцевих Telegram-каналах.



19 листопада у групі комунікацій територіального центру комплектування та соціальної підтримки



«Під час спілкування з водієм пасажирка авто почала кликати на допомогу. На її крики підбігла група сторонніх людей, які завдали ударів військовослужбовцям ТЦК, намагаючись відбити військовозобов'язаного», — зазначили у групі оповіщення ТЦК тав СП.



Скориставшись штовханиною, чоловік втік. Щоб не допустити ескалації конфлікту, група оповіщення залишила місце події, додали в терцентрі комплектування і соцпідтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 18 листопада група цивільних людей намагалась «відбити» військовозобов'язаного від поліції та групи оповіщення територіального центру комплектування і соціальної підтримки.Відео із бійкою поширювали у місцевих Telegram-каналах.19 листопада у групі комунікацій територіального центру комплектування та соціальної підтримки Суспільному прокоментували ситуацію. Там кажуть, що водій, якого намагалися затримати військовослужбовці, перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.«Під час спілкування з водієм пасажирка авто почала кликати на допомогу. На її крики підбігла група сторонніх людей, які завдали ударів військовослужбовцям ТЦК, намагаючись відбити військовозобов'язаного», — зазначили у групі оповіщення ТЦК тав СП.Скориставшись штовханиною, чоловік втік. Щоб не допустити ескалації конфлікту, група оповіщення залишила місце події, додали в терцентрі комплектування і соцпідтримки.

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