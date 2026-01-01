Понад усе любив Україну: у Дружківці загинув Герой з Луцька Андрій Профорук

Андрій Профорук. У липні 2024 року став на захист України. Рідні згадують його як щиру, добру та мужню людину, яка понад усе любила свою Батьківщину.



Про це



Андрій Володимирович Профорук народився 26 лютого 1989 року в Луцьку. Навчався у загальноосвітній школі № 25, згодом здобув фахову освіту в училищі за спеціальністю «Ремонт автомобілів». Вищу освіту здобув у ВІЄМі.



Перед військовою службою працював начальником з техніки безпеки на підприємстві «Санрайз». У липні 2024 року став на захист України.



Загинув 13 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в районі південної околиці населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



У захисника залишилися батьки — мама Галина Іванівна та тато Володимир Миколайович, рідний брат Олександр, двоюрідні сестра і брат.



Мама розповіла, що Андрій був щирим, добрим, відповідальним і сміливим. Він усвідомлював свій обов’язок захищати Україну.



«Він був дуже чесним. Справжній патріот. Любив Україну. Не боявся служби. Казав: “Мамо, треба йти допомагати нашим хлопцям, бо їм там важко. Треба захищати Україну, хто, як не ми”. І пішов, не ховаючись від мобілізації», — розповіла мама.



Двоюрідна сестра Альона згадує, що Андрій дуже любив читати, іноді сам писав, а також завжди залишався оптимістом, навіть у найважчих ситуаціях на фронті.



«Андрій був дуже добрий, чесний, відданий своїй присязі. Він так любив Україну і все, що стосується Батьківщини. Дуже багато читав, особливо сучасну українську літературу. Записував свої роздуми під час служби. Дуже любив автора Артура Дроня», — розповіла двоюрідна сестра захисника.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія.



Вічна і світла пам’ять захиснику!" - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 листопада на Донеччині загинув 37-річний лучанин. У липні 2024 року став на захист України. Рідні згадують його як щиру, добру та мужню людину, яка понад усе любила свою Батьківщину.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Андрій Володимирович Профорук народився 26 лютого 1989 року в Луцьку. Навчався у загальноосвітній школі № 25, згодом здобув фахову освіту в училищі за спеціальністю «Ремонт автомобілів». Вищу освіту здобув у ВІЄМі.Перед військовою службою працював начальником з техніки безпеки на підприємстві «Санрайз». У липні 2024 року став на захист України.Загинув 13 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в районі південної околиці населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.У захисника залишилися батьки — мамата тато, рідний брат, двоюрідні сестра і брат.Мама розповіла, що Андрій був щирим, добрим, відповідальним і сміливим. Він усвідомлював свій обов’язок захищати Україну.«Він був дуже чесним. Справжній патріот. Любив Україну. Не боявся служби. Казав: “Мамо, треба йти допомагати нашим хлопцям, бо їм там важко. Треба захищати Україну, хто, як не ми”. І пішов, не ховаючись від мобілізації», — розповіла мама.Двоюрідна сестразгадує, що Андрій дуже любив читати, іноді сам писав, а також завжди залишався оптимістом, навіть у найважчих ситуаціях на фронті.«Андрій був дуже добрий, чесний, відданий своїй присязі. Він так любив Україну і все, що стосується Батьківщини. Дуже багато читав, особливо сучасну українську літературу. Записував свої роздуми під час служби. Дуже любив автора», — розповіла двоюрідна сестра захисника."Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія.Вічна і світла пам’ять захиснику!" - зазначають у міській раді.

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