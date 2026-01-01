На Волині зник безвісти 41-річний чоловік
Сьогодні, 15:07
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 41-річного жителя Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Омелянчук Микола Вікторович, 18 грудня 1984 року народження, житель села Кортеліси. 16 листопада чоловік пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся каштанового кольору (коротка стрижка), очі синьо-зеленого кольору.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами теефонів: 0688736708 або 102", - зазначають у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Омелянчук Микола Вікторович, 18 грудня 1984 року народження, житель села Кортеліси. 16 листопада чоловік пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся каштанового кольору (коротка стрижка), очі синьо-зеленого кольору.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами теефонів: 0688736708 або 102", - зазначають у поліції.
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