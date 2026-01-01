У Луцькій громаді хочуть зрізати майже 200 дерев





Департамент ЖКГ оголосив тендер на визначення підрядника, який виконає ці роботи, і наразі підприємець очікує рішення щодо укладання договору.



Дерева підпадають під знесення згідно з рішенням постійно діючої комісії щодо зелених насаджень, оскільки всі вони несуть загрозу здоров’ю, життю та майну громадян, інформують у департаменті у відповідь на запит



У переліку адрес — 75 окремих локацій у Луцьку та в прилеглих селах територіальної громади:



у центральній частині міста та вздовж магістральних проспектів дерева зріжуть на просп. Волі (будинки № 8, 45, 49-А, 51, 56, 74, рядова посадка біля будинку № 42 та сквери), на просп. Президента Грушевського (№ 1, 29), просп. Перемоги, вул. Винниченка, Богдана Хмельницького та Кривий Вал;



на території історико-культурного заповідника: вул. Кафедральна, 16, Драгоманова, 1 та Братковського, 31;



33-й та 40-й мікрорайони: просп. Соборності (№ 4, 9, 27, 33, 38), вул. Кравчука (рядова посадка від № 16 до № 28), Конякіна (№ 10, 31), Захисників України (№ 10, 37), Воїнів-афганців, Ветеранів, В’ячеслава Чорновола та у сквері Всіх Святих Землі Волинської;



у Привокзальному районі та в районі вул. Стрілецької: вул. Стрілецька (рядові посадки біля зупинки громадського транспорту № 6, навпроти будинку № 31 та біля № 71), вул. Гулака-Артемовського (№ 3, 15-А, 19);



також серед адрес вул. Львівська, Дубнівська, Рівненська, Ковельська, Володимирська, Окружна, В’ячеслава Хурсенка, Гірна, Загородня, Теремнівська, транспортна розв’язка на вул. Шевченка;



насадження зрізатимуть також у селах Зміїнець, Забороль та Милуші.



Найбільше зріжуть кленів (26), дерев аличі (25), абрикоси та вишні (по 17), верби та горобини (по 15 шт.). Також демонтують горіхи, акації, липи, каштани, берези, ялини, тополі, груші, черешні, ясені, в’яз, шовковицю, тую та один кущ бузини.



Замовником послуг виступає Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Єдиним учасником відкритих торгів став ФОП Радзивилюк Рувім Володимирович, який запропонував виконати роботи за 1,2 млн грн. Наразі його пропозиція перебуває на стадії розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській територіальній громаді видалять 197 дерев, визнаних сухостійними, аварійними та фаутними. На це витратять 1,2 млн грн.Департамент ЖКГ оголосив тендер на визначення підрядника, який виконає ці роботи, і наразі підприємець очікує рішення щодо укладання договору.Дерева підпадають під знесення згідно з рішенням постійно діючої комісії щодо зелених насаджень, оскільки всі вони несуть загрозу здоров’ю, життю та майну громадян, інформують у департаменті у відповідь на запит misto.media У переліку адрес — 75 окремих локацій у Луцьку та в прилеглих селах територіальної громади:у центральній частині міста та вздовж магістральних проспектів дерева зріжуть на просп. Волі (будинки № 8, 45, 49-А, 51, 56, 74, рядова посадка біля будинку № 42 та сквери), на просп. Президента Грушевського (№ 1, 29), просп. Перемоги, вул. Винниченка, Богдана Хмельницького та Кривий Вал;на території історико-культурного заповідника: вул. Кафедральна, 16, Драгоманова, 1 та Братковського, 31;33-й та 40-й мікрорайони: просп. Соборності (№ 4, 9, 27, 33, 38), вул. Кравчука (рядова посадка від № 16 до № 28), Конякіна (№ 10, 31), Захисників України (№ 10, 37), Воїнів-афганців, Ветеранів, В’ячеслава Чорновола та у сквері Всіх Святих Землі Волинської;у Привокзальному районі та в районі вул. Стрілецької: вул. Стрілецька (рядові посадки біля зупинки громадського транспорту № 6, навпроти будинку № 31 та біля № 71), вул. Гулака-Артемовського (№ 3, 15-А, 19);також серед адрес вул. Львівська, Дубнівська, Рівненська, Ковельська, Володимирська, Окружна, В’ячеслава Хурсенка, Гірна, Загородня, Теремнівська, транспортна розв’язка на вул. Шевченка;насадження зрізатимуть також у селах Зміїнець, Забороль та Милуші.Найбільше зріжуть кленів (26), дерев аличі (25), абрикоси та вишні (по 17), верби та горобини (по 15 шт.). Також демонтують горіхи, акації, липи, каштани, берези, ялини, тополі, груші, черешні, ясені, в’яз, шовковицю, тую та один кущ бузини.Замовником послуг виступає Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Єдиним учасником відкритих торгів став ФОП Радзивилюк Рувім Володимирович, який запропонував виконати роботи за 1,2 млн грн. Наразі його пропозиція перебуває на стадії розгляду.

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