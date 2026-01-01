У селищі на Волині демонтують пам'ятник «герою Радянського Союзу»

Антону Бринському.



Об'єкт культурної спадщини Міністерство культури України визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єкта культурної спадщини. Про це йдеться у відповідному наказі та додатку до нього.



Пам'ятка монументального мистецтва датована 1987 роком та розташована біля споруди Маневицького ліцею № 2.



Як розповів Олександр Гаврилюк, остаточного рішення коли саме демонтують пам'ятник ще немає. Воно винесене на сесію Маневицької селиної ради, яка відбудеться 26 листопада. Після демонтажу пам'ятник планують передати на зберігання у музейні фонди.



Що відомо про закон про декомунізацію



В Україні заборону на використання комуністичної символіки встановили законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Верховна Рада ухвалила його 9 квітня 2015 року, а чинності він набув 21 травня того ж року.



Згідно із законом, в Україні заборонені виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. До неї, зокрема, належать зображення серпа і молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, а також символіка комуністичної партії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі демонтують пам'ятник «герою Радянського Союзу»Об'єкт культурної спадщини Міністерство культури України визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єкта культурної спадщини. Про це йдеться у відповідному наказі та додатку до нього.Пам'ятка монументального мистецтва датована 1987 роком та розташована біля споруди Маневицького ліцею № 2.Як розповів Суспільному у телефонному коментарі селищний голова, остаточного рішення коли саме демонтують пам'ятник ще немає. Воно винесене на сесію Маневицької селиної ради, яка відбудеться 26 листопада. Після демонтажу пам'ятник планують передати на зберігання у музейні фонди.В Україні заборону на використання комуністичної символіки встановили законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Верховна Рада ухвалила його 9 квітня 2015 року, а чинності він набув 21 травня того ж року.Згідно із законом, в Україні заборонені виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. До неї, зокрема, належать зображення серпа і молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, а також символіка комуністичної партії.

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