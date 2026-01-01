Росія не домовлятиметься про перемир'я після ударів по Керченському мосту, - путін

володимир путін пригрозив «дуже болючою» відповіддю за удари по Керченському (Кримському) мосту та заявив, що після ударів по мосту росія «не буде домовлятися» про припинення вогню, пише



Заяву путіна на пресконференції після завершення переговорів росії, США та Китаю на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва цитує російське державне ЗМІ ТАСС.



Він заявив, що відповіді рф на атаки по Керченському мосту будуть «набагато болючішими».



путін також каже, що нібито обговорював із Радбезом рф можливе припинення вогню в низці сфер, «але після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо».



Також глава рф заявив, що залізничну частину Керченського мосту відновлено, а сам міст нібито «є виключно мирним об'єктом і давно не використовується для перевезення військової техніки та боєприпасів».



З початку російського повномасштабного вторгнення Україна атакувала Керченський міст кілька разів.



Останніх ударів завдали 16-17 листопада, коли внаслідок удару арку на мості візуально відхилило на 15 градусів, а автомобільний проліт обвалився. А також у ніч проти 19 листопада українські ракети «Нептун» уразили залізничну частину мосту.



За словами президента України Володимира Зеленського, 16 та 17 листопада по мосту били українською зброєю, зокрема Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, ракет FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».



Times із посиланням на українські джерела також писало, що під час атаки Україна не застосовувала систему супутникового зв’язку Starlink/Starshield, а покладалася на власну систему: дрони передавали відеосигнали ракетам, наводячи їх на конкретні точки на мосту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфпригрозив «дуже болючою» відповіддю за удари по Керченському (Кримському) мосту та заявив, що після ударів по мосту росія «не буде домовлятися» про припинення вогню, пише Громадське Заяву путіна на пресконференції після завершення переговорів росії, США та Китаю на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва цитує російське державне ЗМІ ТАСС.Він заявив, що відповіді рф на атаки по Керченському мосту будуть «набагато болючішими».путін також каже, що нібито обговорював із Радбезом рф можливе припинення вогню в низці сфер, «але після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо».Також глава рф заявив, що залізничну частину Керченського мосту відновлено, а сам міст нібито «є виключно мирним об'єктом і давно не використовується для перевезення військової техніки та боєприпасів».З початку російського повномасштабного вторгнення Україна атакувала Керченський міст кілька разів.Останніх ударів завдали 16-17 листопада, коли внаслідок удару арку на мості візуально відхилило на 15 градусів, а автомобільний проліт обвалився. А також у ніч проти 19 листопада українські ракети «Нептун» уразили залізничну частину мосту.За словами президента України Володимира Зеленського, 16 та 17 листопада по мосту били українською зброєю, зокрема Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, ракет FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».Times із посиланням на українські джерела також писало, що під час атаки Україна не застосовувала систему супутникового зв’язку Starlink/Starshield, а покладалася на власну систему: дрони передавали відеосигнали ракетам, наводячи їх на конкретні точки на мосту.

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