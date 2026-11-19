Росія від ранку атакує Київ дронами





Про це написав мер Віталій Кличко, а пізніше повідомили у ДСНС.



Згодом у поліції додали, що внаслідок ранкових атак пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять припаркованих поблизу нього автомобілів, пише



Також ворог продовжив бити по місту вдень, і станом на 15:30 атака триває. Загалом за день падіння уламків і влучаггя зафіксовано в Подільському, Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Оболонському районах.



В Оболонському районі станом на 15:20 було відомо про одну постраждалу жінку. Тут уламки дрона впали на відкритій території. За інформацією мера міста, уламки загорілися на дорозі.



В Шевченківському районі уламки впали на дах восьмиповерхового будинку.



Пожежу мансарди 3-поверхової житлової будівлі у Подільському районі локалізували. Однак після нової атаки загорілася квартира ще на одній локації, а також дрон впав на відкритій території. Там же дрон влучив у чотириповерхову будівлю.



В Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.



У Деснянському районі виникло загоряння покрівлі 3-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували.



Кличко раніше повідомляв, що у Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі, а в Деснянському є загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі. За оновленими даними, у Голосіївському районі через падіння дрона загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.



Після 14-ї години сталося ще одне падіння уламків у Подільському районі – біля триповерхової будівлі. Пожежі немає.



Згодом стало відомо про падіння уламків в Оболонському районі Києва.

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