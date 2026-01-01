У Луцьку на Замковій площі 6 грудня розпочнеться різдвяний ярмарок
Сьогодні, 13:11
У Луцьку різдвяний ярмарок працюватиме з 6 грудня 2026 року. Цьогоріч святкову локацію облаштують на Замковій площі, пише misto.media.
Перенесення святкувань має привернути більше уваги до Старого міста, сприяти його розвитку та популяризації Луцька серед туристів, зазначають у міськраді.
Організатори планують використати особливості історичної локації, зокрема старовинну бруківку та краєвиди замку. Атмосферу доповнять святкова ілюмінація, ярмаркові ятки та гарячий глінтвейн.
Лучан і гостей міста запрошують відвідати святкову локацію, яка працюватиме до 14 січня 2027 року.
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Перенесення святкувань має привернути більше уваги до Старого міста, сприяти його розвитку та популяризації Луцька серед туристів, зазначають у міськраді.
Організатори планують використати особливості історичної локації, зокрема старовинну бруківку та краєвиди замку. Атмосферу доповнять святкова ілюмінація, ярмаркові ятки та гарячий глінтвейн.
Лучан і гостей міста запрошують відвідати святкову локацію, яка працюватиме до 14 січня 2027 року.
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