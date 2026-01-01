У Києві дрон влучив в офісну будівлю
Сьогодні, 12:17
У Подільському районі Києва зафіксовано влучання російського безпілотника у триповерхову офісну будівлю.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце», - написав Кличко.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 листопада війська рф завдали удару по Україні протикорабельними ракетами «Онікс» та 98 ударними безпілотниками, зокрема 61 реактивним.
Протиповітряна оборона зуміла збити чи подавити 69 безпілотників, з них 48 — реактивні.
Тоді як на 18 локаціях зафіксовані влучання.
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Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце», - написав Кличко.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 листопада війська рф завдали удару по Україні протикорабельними ракетами «Онікс» та 98 ударними безпілотниками, зокрема 61 реактивним.
Протиповітряна оборона зуміла збити чи подавити 69 безпілотників, з них 48 — реактивні.
Тоді як на 18 локаціях зафіксовані влучання.
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