У місті на Волині планують витратити 19 мільйонів на ремонт будинків та ліфтів





Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради, пише



У програмі йдеться не лише про косметичні ремонти. За бюджетної підтримки планують проводити капітальний ремонт покрівель, внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, електро- та теплопостачання, утеплення будинків, заміну вікон і дверей у місцях загального користування.



Окремий напрям – ліфтове господарство. За даними документа, у багатоповерхівках Володимира експлуатують 49 ліфтів, значна частина яких має тривалий строк використання. Їхній капітальний ремонт і модернізація потребують значних коштів, тому ці роботи також включили до програми.



У додатку до документа навіть прописали прогнозовану кількість ремонтів ліфтів: сім – у 2027 році та дванадцять – у 2028-му. Це планові цифри, а не затверджений перелік конкретних будинків, у яких ремонтуватимуть ліфти.



Також фінансування можуть отримати проєкти з ремонту найпростіших укриттів, благоустрою прибудинкових територій та підвищення енергоефективності будинків.



Одна з головних умов програми – співфінансування. Міський бюджет покриватиме 60% вартості робіт, а решту 40% повинні будуть оплатити самі отримувачі підтримки.



Нова програма має діяти у 2027–2029 роках. Її фінансування щороку залежатиме від можливостей бюджету громади. Наразі йдеться лише про проєкт рішення – його ще мають розглянути депутати міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі готують програму підтримки житлового фонду на 2027–2029 роки. На ремонти багатоквартирних будинків, модернізацію ліфтів, утеплення та інші роботи планують спрямувати 19 мільйонів гривень. Водночас частину витрат мають покривати самі мешканці – за принципом співфінансування 60/40.Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради, пише БУГ У програмі йдеться не лише про косметичні ремонти. За бюджетної підтримки планують проводити капітальний ремонт покрівель, внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, електро- та теплопостачання, утеплення будинків, заміну вікон і дверей у місцях загального користування.Окремий напрям – ліфтове господарство. За даними документа, у багатоповерхівках Володимира експлуатують 49 ліфтів, значна частина яких має тривалий строк використання. Їхній капітальний ремонт і модернізація потребують значних коштів, тому ці роботи також включили до програми.У додатку до документа навіть прописали прогнозовану кількість ремонтів ліфтів: сім – у 2027 році та дванадцять – у 2028-му. Це планові цифри, а не затверджений перелік конкретних будинків, у яких ремонтуватимуть ліфти.Також фінансування можуть отримати проєкти з ремонту найпростіших укриттів, благоустрою прибудинкових територій та підвищення енергоефективності будинків.Одна з головних умов програми – співфінансування. Міський бюджет покриватиме 60% вартості робіт, а решту 40% повинні будуть оплатити самі отримувачі підтримки.Нова програма має діяти у 2027–2029 роках. Її фінансування щороку залежатиме від можливостей бюджету громади. Наразі йдеться лише про проєкт рішення – його ще мають розглянути депутати міської ради.

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