Вкрав гаманець з грошима та збував канабіс: волинянин отримав 8 років тюрми
Сьогодні, 12:50
За збут канабісу та грабіж волинянин 8 років відбуватиме покарання за гратами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд визнав 39-річного жителя села Якушів Ковельського району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу та у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 186 КК України).
Доведено, що упродовж лютого-березня 2026 року неодноразово судимий чоловік збував канабіс у селищі Ратне Ковельського району.
Окрім того, 19 березня 2026 року він проник до житлового будинку 82-річного волинянина в Ратному та на очах у господаря викрав із кухонного столу гаманець з грошима.
Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали правоохоронці й відтоді він перебуває під вартою.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд визнав 39-річного жителя села Якушів Ковельського району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу та у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 186 КК України).
Доведено, що упродовж лютого-березня 2026 року неодноразово судимий чоловік збував канабіс у селищі Ратне Ковельського району.
Окрім того, 19 березня 2026 року він проник до житлового будинку 82-річного волинянина в Ратному та на очах у господаря викрав із кухонного столу гаманець з грошима.
Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали правоохоронці й відтоді він перебуває під вартою.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
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