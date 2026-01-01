На Волинь доставили 1590 доз вакцини проти грипу





Вакцина проти грипу для медичних працівників уже на Волині, про це 18 листопада повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



Область отримала гуманітарну допомогу від Action Medeor: 1590 доз вакцини «Flucelvax» для безоплатної вакцинації медиків. Це частина партії з 50 000 доз, яка надійшла в Україну для безоплатного щеплення вразливих груп.



Про надходження вакцини повідомила Наталія Янко, генеральний директор, головний державний санітарний лікар області. Вона також повідомила, що доставку вакцини до закладів охорони здоров'я вже розпочато.



«Вакцинація медиків захищає не лише їх самих, а й пацієнтів та родини, адже саме медичні працівники мають найчастіший прямий контакт із хворими. Дякуємо донорам за цю допомогу: вона дає змогу безоплатно захистити тих, хто щодня дбає про здоров'я інших», — сказала Наталія Янко.



Фахівці Центру доставляють вакцину до медичних закладів усіх районів області, зокрема й найвіддаленіших населених пунктів.



Кому варто першочергово отримати вакцинацію проти грипу



Передусім щепитися рекомендовано тим, для кого грип може спричинити ускладнення і мати летальні наслідки:



вагітним жінкам;



дітям від шести місяців;



людям віком від 60 років;



людям із хронічними захворюваннями (астма, діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання);



медичним працівникам та іншим фахівцям, які через роботу часто контактують з людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочали доставку вакцини проти грипу до медичних закладів, 1590 доз для захисту медичних працівників, пише Суспільне Вакцина проти грипу для медичних працівників уже на Волині, про це 18 листопада повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Область отримала гуманітарну допомогу від Action Medeor: 1590 доз вакцини «Flucelvax» для безоплатної вакцинації медиків. Це частина партії з 50 000 доз, яка надійшла в Україну для безоплатного щеплення вразливих груп.Про надходження вакцини повідомила, генеральний директор, головний державний санітарний лікар області. Вона також повідомила, що доставку вакцини до закладів охорони здоров'я вже розпочато.«Вакцинація медиків захищає не лише їх самих, а й пацієнтів та родини, адже саме медичні працівники мають найчастіший прямий контакт із хворими. Дякуємо донорам за цю допомогу: вона дає змогу безоплатно захистити тих, хто щодня дбає про здоров'я інших», — сказала Наталія Янко.Фахівці Центру доставляють вакцину до медичних закладів усіх районів області, зокрема й найвіддаленіших населених пунктів.Передусім щепитися рекомендовано тим, для кого грип може спричинити ускладнення і мати летальні наслідки:вагітним жінкам;дітям від шести місяців;людям віком від 60 років;людям із хронічними захворюваннями (астма, діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання);медичним працівникам та іншим фахівцям, які через роботу часто контактують з людьми.

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