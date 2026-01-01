Біля Луцька під час пожежі у контейнері 15-річний хлопець отримав опіки
Сьогодні, 10:17
У селі Гірка Полонка Луцького району під час пожежі травмувався 15-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання в металевому контейнері надійшло 18 листопада о 22:41.
На місце події направили рятувальників із Луцька. О 23:07 пожежу ліквідували.
Унаслідок пожежі хлопець отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.
Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання в металевому контейнері надійшло 18 листопада о 22:41.
На місце події направили рятувальників із Луцька. О 23:07 пожежу ліквідували.
Унаслідок пожежі хлопець отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.
Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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