Біля Луцька під час пожежі у контейнері 15-річний хлопець отримав опіки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про займання в металевому контейнері надійшло 18 листопада о 22:41.



На місце події направили рятувальників із Луцька. О 23:07 пожежу ліквідували.



Унаслідок пожежі хлопець отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.



Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гірка Полонка Луцького району під час пожежі травмувався 15-річний хлопець.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про займання в металевому контейнері надійшло 18 листопада о 22:41.На місце події направили рятувальників із Луцька. О 23:07 пожежу ліквідували.Унаслідок пожежі хлопець отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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