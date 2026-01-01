ДТП у Луцьку – водія затримала поліція.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилась 18 листопада, увечері, на вулиці Конякіна.Керманич Renault Megane, 1982 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим MAN.Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав і сам водій, і його пасажирка з Луцького району, 1995 року народження. Жінку госпіталізували.Винуватця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України.