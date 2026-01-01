У Луцьку на Конякіна водій в'їхав у припарковану вантажівку: є постраждалі
Сьогодні, 10:13
ДТП у Луцьку – водія затримала поліція.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 18 листопада, увечері, на вулиці Конякіна.
Керманич Renault Megane, 1982 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим MAN.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав і сам водій, і його пасажирка з Луцького району, 1995 року народження. Жінку госпіталізували.
Винуватця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 18 листопада, увечері, на вулиці Конякіна.
Керманич Renault Megane, 1982 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим MAN.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав і сам водій, і його пасажирка з Луцького району, 1995 року народження. Жінку госпіталізували.
Винуватця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України.
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