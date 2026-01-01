«Це мій друг».:Трамп вперше після Анкориджа провів зустріч із путіним

Дональд Трамп провів зустріч із російським лідером володимиром путіним на полях саміту АТЕС у Китаї.



Про це свідчить трансляція телеканалу Fox, пише



На кадрах видно, як у кімнаті путін чекав Трампа разом зі своїми радниками: міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, міністром фінансів Антоном Сілуановим, помічником Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим.



Коли в кімнату зайшов американський президент, він спершу вказав пальцем на путіна й жартома запитав: «Хто це? Це мій друг».



Перед зустріччю Трамп сказав, що «з нетерпінням» чекає на неї й сподівається на «хороший результат». Він також сказав, що потім запланована друга зустріч, однак не уточнив, з путіним чи ще з кимось.



Раніше стало відомо, що на саміті АТЕС Трамп і путін планують провести перші в історії тристоронні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У медіа припускали, ніби росія розглядає цей саміт як «другу Ялту», на якій долю України вирішать без її участі. Однак США не підтверджували, що Україна буде серед питань, які обговорюватимуть у Китаї.



Зрештою, за даними російського пропагандистського агентства ТАСС, зустріч обох лідерів протривала менше запланованої на неї години.



Помічник путіна Ушаков, якого цитує ТАСС, заявив, що зустріч лідерів пройшла добре і що заяв після неї не робили, адже «всі готуються до тристоронньої зустрічі».



Це перша особиста зустріч Трампа та путіна після саміту в Анкориджі. Та зустріч завершилася тим, що американський президент відмовився від запровадження посилених санкцій проти росії, а москва з того часу наполягала на існуванні так званих «Анкориджських домовленостей», хоча державний секретар Марко Рубіо заявляв, що в Анкориджі лише «висунули пропозицію».



Лавров же звинувачував США у невиконанні своєї частини «угоди» і навіть припустив, що саміт на Алясці провели, щоб «виграти час для доозброєння Києва», цитували його російські пропагандисти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпровів зустріч із російським лідеромна полях саміту АТЕС у Китаї.Про це свідчить трансляція телеканалу Fox, пише Громадське На кадрах видно, як у кімнаті путін чекав Трампа разом зі своїми радниками: міністром закордонних справ, міністром фінансів, помічникомта спецпосланцемКоли в кімнату зайшов американський президент, він спершу вказав пальцем на путіна й жартома запитав: «Хто це? Це мій друг».Перед зустріччю Трамп сказав, що «з нетерпінням» чекає на неї й сподівається на «хороший результат». Він також сказав, що потім запланована друга зустріч, однак не уточнив, з путіним чи ще з кимось.Раніше стало відомо, що на саміті АТЕС Трамп і путін планують провести перші в історії тристоронні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У медіа припускали, ніби росія розглядає цей саміт як «другу Ялту», на якій долю України вирішать без її участі. Однак США не підтверджували, що Україна буде серед питань, які обговорюватимуть у Китаї.Зрештою, за даними російського пропагандистського агентства ТАСС, зустріч обох лідерів протривала менше запланованої на неї години.Помічник путіна Ушаков, якого цитує ТАСС, заявив, що зустріч лідерів пройшла добре і що заяв після неї не робили, адже «всі готуються до тристоронньої зустрічі».Це перша особиста зустріч Трампа та путіна після саміту в Анкориджі. Та зустріч завершилася тим, що американський президент відмовився від запровадження посилених санкцій проти росії, а москва з того часу наполягала на існуванні так званих «Анкориджських домовленостей», хоча державний секретар Марко Рубіо заявляв, що в Анкориджі лише «висунули пропозицію».Лавров же звинувачував США у невиконанні своєї частини «угоди» і навіть припустив, що саміт на Алясці провели, щоб «виграти час для доозброєння Києва», цитували його російські пропагандисти.

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