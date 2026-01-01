На Волині з будинку культури демонтували серп і молот





Про це 18 листопада повідомили на сторінці проєкту «Деколонізація. Україна».



У коментарі Лариса Марчук розповіла, що символіка була розташована на висоті понад п'ять метрів, що ускладнювало її демонтаж.



«Ми самі його зняти ніяк не могли. Треба був спеціальний транспорт з вишкою. Звернулися до місцевого комунального підприємства. Вони приїхали і збили з фасаду серп і молот», — зазначила посадовиця.



За словами Лариси Марчук, іншої радянської символіки у громаді більше немає. Її демонтували раніше.



Скільки коштували роботи, посадовиця не уточнила. Вона додала, що комунальне підприємство наразі не виставило рахунок за виконані роботи.



Що відомо про закон про декомунізацію



В Україні заборону на використання комуністичної символіки встановили законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Верховна Рада ухвалила його 9 квітня 2015 року, а чинності він набув 21 травня того ж року.



Згідно із законом, в Україні заборонені виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. До неї, зокрема, належать зображення серпа і молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, а також символіка комуністичної партії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Радехів на Волині з фасаду місцевого будинку культури демонтували зображення серпа і молота — символіку комуністичного режиму, використання якої в публічному просторі заборонене.Про це 18 листопада повідомили на сторінці проєкту «Деколонізація. Україна».У коментарі Суспільному директорка комунального закладу «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» Вишнівської громадирозповіла, що символіка була розташована на висоті понад п'ять метрів, що ускладнювало її демонтаж.«Ми самі його зняти ніяк не могли. Треба був спеціальний транспорт з вишкою. Звернулися до місцевого комунального підприємства. Вони приїхали і збили з фасаду серп і молот», — зазначила посадовиця.За словами Лариси Марчук, іншої радянської символіки у громаді більше немає. Її демонтували раніше.Скільки коштували роботи, посадовиця не уточнила. Вона додала, що комунальне підприємство наразі не виставило рахунок за виконані роботи.В Україні заборону на використання комуністичної символіки встановили законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Верховна Рада ухвалила його 9 квітня 2015 року, а чинності він набув 21 травня того ж року.Згідно із законом, в Україні заборонені виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. До неї, зокрема, належать зображення серпа і молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, а також символіка комуністичної партії.

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