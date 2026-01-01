Генератор для будинку: скільки коштує обладнання та його встановлення на Волині





Журналісти



На момент пошуку на платформі було 528 оголошень про продаж генераторів. Серед пропозицій є бензинові моделі за ціною від 7000 гривень. Наприклад, новий генератор Messer­mann потужністю 2,5 кВт продають за 7000 гривень, вживаний Kraften KT 6500WE — за 8000 гривень, а новий Hyundai з металевою обводкою — за 15 900 гривень.



Серед інших пропозицій — новий Scheppach за 12 800 гривень та вживаний Firman SPG1500 за 7700 гривень.



Інверторні генератори в оголошеннях мають різну вартість. Вживаний HAMMER HM G-2200 INV потужністю 2,2 кВт продають за 11 999 гривень, а новий Stanley SIG100 — за 9500 гривень. Водночас новий Kraft&Dele потужністю 4,5 кВт коштує 26 700 гривень, PROFI-TEC GIG5500i — 24 999 гривень, а Kraft&Dele KD3164 потужністю 6,7 кВт — 43 000 гривень.



Дизельні моделі серед переглянутих оголошень коштують дорожче. Зокрема, вживаний генератор Kunzler потужністю 12,5 кВА виставили на продаж за 249 250,86 гривні. Новий Kraft&Dele KD153 пропонують за 181 273,36 гривні.



Окрім вартості самого обладнання, під час планування резервного живлення потрібно врахувати й витрати на його підключення. Як розповіла журналістам ВСН представниця однієї з компанії Анастасія, передусім фахівці з’ясовують, які саме потреби має домогосподарство: чи потрібно забезпечити електроенергією весь будинок, чи лише окремі прилади — наприклад, холодильник та освітлення.



Від цього залежить потужність генератора, який варто обрати. Також потрібно знати вхідну потужність електромережі будинку.



«Від цього залежить потужність, яка вам потрібна, і відповідно з того можна буде підібрати генератор».



Встановлення генератора коштує від 4000 гривень. Остаточну суму потрібно уточнювати залежно від обладнання та особливостей підключення.



Перед купівлею також варто визначитися зі способом запуску генератора. Він може бути ручним або автоматичним. В останньому випадку обладнання самостійно запускається після зникнення електроенергії.



У компанії зазначили, що для підбору генератора та розрахунку вартості робіт потрібно знати характеристики електромережі й розуміти, які прилади мають працювати під час відключень. Тому перед придбанням обладнання радять проконсультуватися з фахівцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі можливих відключень електроенергії жителі Волині продовжують цікавитися автономними джерелами живлення. На сайтах пропонують бензинові, дизельні та інверторні генератори — як нові, так і вживані. Вартість залежить від типу обладнання, потужності та його стану.Журналісти ВСН проаналізували оголошення та з’ясували, скільки коштують генератори на Волині, а також у скільки може обійтися їхнє встановлення.На момент пошуку на платформі було 528 оголошень про продаж генераторів. Серед пропозицій є бензинові моделі за ціною від 7000 гривень. Наприклад, новий генератор Messer­mann потужністю 2,5 кВт продають за 7000 гривень, вживаний Kraften KT 6500WE — за 8000 гривень, а новий Hyundai з металевою обводкою — за 15 900 гривень.Серед інших пропозицій — новий Scheppach за 12 800 гривень та вживаний Firman SPG1500 за 7700 гривень.Інверторні генератори в оголошеннях мають різну вартість. Вживаний HAMMER HM G-2200 INV потужністю 2,2 кВт продають за 11 999 гривень, а новий Stanley SIG100 — за 9500 гривень. Водночас новий Kraft&Dele потужністю 4,5 кВт коштує 26 700 гривень, PROFI-TEC GIG5500i — 24 999 гривень, а Kraft&Dele KD3164 потужністю 6,7 кВт — 43 000 гривень.Дизельні моделі серед переглянутих оголошень коштують дорожче. Зокрема, вживаний генератор Kunzler потужністю 12,5 кВА виставили на продаж за 249 250,86 гривні. Новий Kraft&Dele KD153 пропонують за 181 273,36 гривні.Окрім вартості самого обладнання, під час планування резервного живлення потрібно врахувати й витрати на його підключення. Як розповіла журналістам ВСН представниця однієї з компанії Анастасія, передусім фахівці з’ясовують, які саме потреби має домогосподарство: чи потрібно забезпечити електроенергією весь будинок, чи лише окремі прилади — наприклад, холодильник та освітлення.Від цього залежить потужність генератора, який варто обрати. Також потрібно знати вхідну потужність електромережі будинку.«Від цього залежить потужність, яка вам потрібна, і відповідно з того можна буде підібрати генератор».Встановлення генератора коштує від 4000 гривень. Остаточну суму потрібно уточнювати залежно від обладнання та особливостей підключення.Перед купівлею також варто визначитися зі способом запуску генератора. Він може бути ручним або автоматичним. В останньому випадку обладнання самостійно запускається після зникнення електроенергії.У компанії зазначили, що для підбору генератора та розрахунку вартості робіт потрібно знати характеристики електромережі й розуміти, які прилади мають працювати під час відключень. Тому перед придбанням обладнання радять проконсультуватися з фахівцями.

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