Курс валют на 19 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 листопада. Долар втратив 14 коп, євро зменшилося аж на 23 коп., а польський злотий — на 9 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,20 грн (-14 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,57 грн (-28 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 грн (-9 коп.)
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Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,20 грн (-14 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,57 грн (-28 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 грн (-9 коп.)
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