Курс валют на 19 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,20 грн (-14 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,57 грн (-28 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,23 грн (-9 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 листопада. Долар втратив 14 коп, євро зменшилося аж на 23 коп., а польський злотий — на 9 коп.Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,20 грн (-14 коп.)Курс євро1 євро — 49,57 грн (-28 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,23 грн (-9 коп.)

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