19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 19 листопада святкують журналістки Ольга Юзепчук, Олена Павлюк.
Крім того, сьогодні народилися колишній голова Луцької районної адміністрації Володимир Демчук та громадський діяч, поет Валерій Гнатюк(на фото).
День народження цього дня відзначають також історик Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Карліна.
ВолиньPost вітає всіх ювілярів, а також іменників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.
День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченій проблемам туалетів. Насправді місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.
19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день на заході України торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".
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Крім того, сьогодні народилися колишній голова Луцької районної адміністрації Володимир Демчук та громадський діяч, поет Валерій Гнатюк(на фото).
День народження цього дня відзначають також історик Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Карліна.
ВолиньPost вітає всіх ювілярів, а також іменників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.
День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченій проблемам туалетів. Насправді місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.
19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день на заході України торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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