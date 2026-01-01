На Волині зростає кількість хворих на вітрянку: що кажуть епідеміологи





Про це у коментарі Валентина Хомутінкіна.



Протягом листопада на вітрянку захворіли мешканці:



- Луцького району — 34 хворих;

- Володимирського району — 27 хворих;

- Ковельського району — 27 хворих.



У Камінь-Каширському районі станом на 18 листопада хворих не виявили.



Що таке вітряна віспа і чим ця хвороба небезпечна



За словами Валентини Хомутінкіної, вітряна віспа або вітрянка — це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке дуже заразне та переважно поширюється повітряним шляхом.



Основні симптоми — підвищення температури, слабкість, нездужання та характерний висип у вигляді пухирців із рідиною, які супроводжуються свербежем.



У переважній більшості вітряна віспа перебігає без тяжких наслідків, проте іноді можливі ускладнення, зокрема: бактеріальні інфекції шкіри, пневмонія, енцефаліт, ураження нервової системи. У дорослих, вагітних жінок і людей зі зниженим імунітетом ризик ускладнень вищий. Тому важливо не займатися самолікуванням і вчасно звертатися до лікаря.



Як розповіла лікарка-епідеміологиня, помітне зростання захворюваності на вітряну віспу на Волині спостерігають з вересня цього року.



«Якщо в серпні було зареєстровано 18 випадків, у вересні — 42, то в жовтні вже 137, — каже Валентина Хомутінкіна. — У листопаді лише за період до 17 числа зафіксовано 88 випадків. Тобто, захворюваність залишається на високому рівні».



Зростання вітряної віспи в обласному центрі контролю та профілактики хвороб пов'язують насамперед із сезонністю. Восени та взимку діти більше часу проводять у закритих приміщеннях, відвідують школи й дитячі садки, активно контактують між собою. Це і створює сприятливі умови для поширення інфекції.



Як наголошує лікарка-епідеміологиня, хвора людина може заражати інших ще за 1–2 дні до появи висипу, коли сама може не знати про захворювання. Саме тому вітрянка швидко поширюється в організованих колективах.



Як уберегтися від вітрянки



При появі характерного висипу та підвищенні температури залишатися вдома й звернутися до лікаря;

не відвідувати дитячі садки, школи та роботу під час хвороби;

уникати контактів хворого з вагітними, немовлятами та людьми зі зниженим імунітетом;

регулярно провітрювати приміщення;

дотримуватися правил особистої гігієни.

Хворий повинен залишатися вдома до моменту, коли всі елементи висипу вкриються кірочками.



Коли вакцинують дітей від вітряної віспи



Найефективнішим способом профілактики вітряної віспи, за словами Валентини Хомутінкіної, є вакцинація. В Україні вакцинація проти вітряної віспи належить до рекомендованих щеплень, а не до обов'язкових за віком, які забезпечуються державою.



«Вакцинацію від вітрянки можна проводити після досягнення 9-місячного віку. Для формування захисту передбачено дві дози вакцини з мінімальним інтервалом 6 тижнів», — розповідає лікарка-епідеміологиня.



Додає: рекомендують насамперед вакцинувати здорових дітей, які раніше не хворіли на вітряну віспу, дітей перед вступом до дитячого садка та школи, а також медичних працівників і працівників освіти з високим ризиком інфікування.



Оскільки це рекомендоване щеплення, вакцина не забезпечується централізовано за кошти державного бюджету, додає Валентина Хомутінкіна. Тому радить батькам звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб уточнити можливість вакцинації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині епідеміологи фіксують зростання захворюваності на вітряну віспу. З початку листопада в області зареєстрували 88 хворих на вітрянку, з яких 82 — діти.Про це у коментарі Суспільному розповіла лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хворобПротягом листопада на вітрянку захворіли мешканці:- Луцького району — 34 хворих;- Володимирського району — 27 хворих;- Ковельського району — 27 хворих.У Камінь-Каширському районі станом на 18 листопада хворих не виявили.За словами Валентини Хомутінкіної, вітряна віспа або вітрянка — це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке дуже заразне та переважно поширюється повітряним шляхом.Основні симптоми — підвищення температури, слабкість, нездужання та характерний висип у вигляді пухирців із рідиною, які супроводжуються свербежем.У переважній більшості вітряна віспа перебігає без тяжких наслідків, проте іноді можливі ускладнення, зокрема: бактеріальні інфекції шкіри, пневмонія, енцефаліт, ураження нервової системи. У дорослих, вагітних жінок і людей зі зниженим імунітетом ризик ускладнень вищий. Тому важливо не займатися самолікуванням і вчасно звертатися до лікаря.Як розповіла лікарка-епідеміологиня, помітне зростання захворюваності на вітряну віспу на Волині спостерігають з вересня цього року.«Якщо в серпні було зареєстровано 18 випадків, у вересні — 42, то в жовтні вже 137, — каже Валентина Хомутінкіна. — У листопаді лише за період до 17 числа зафіксовано 88 випадків. Тобто, захворюваність залишається на високому рівні».Зростання вітряної віспи в обласному центрі контролю та профілактики хвороб пов'язують насамперед із сезонністю. Восени та взимку діти більше часу проводять у закритих приміщеннях, відвідують школи й дитячі садки, активно контактують між собою. Це і створює сприятливі умови для поширення інфекції.Як наголошує лікарка-епідеміологиня, хвора людина може заражати інших ще за 1–2 дні до появи висипу, коли сама може не знати про захворювання. Саме тому вітрянка швидко поширюється в організованих колективах.При появі характерного висипу та підвищенні температури залишатися вдома й звернутися до лікаря;не відвідувати дитячі садки, школи та роботу під час хвороби;уникати контактів хворого з вагітними, немовлятами та людьми зі зниженим імунітетом;регулярно провітрювати приміщення;дотримуватися правил особистої гігієни.Хворий повинен залишатися вдома до моменту, коли всі елементи висипу вкриються кірочками.Найефективнішим способом профілактики вітряної віспи, за словами Валентини Хомутінкіної, є вакцинація. В Україні вакцинація проти вітряної віспи належить до рекомендованих щеплень, а не до обов'язкових за віком, які забезпечуються державою.«Вакцинацію від вітрянки можна проводити після досягнення 9-місячного віку. Для формування захисту передбачено дві дози вакцини з мінімальним інтервалом 6 тижнів», — розповідає лікарка-епідеміологиня.Додає: рекомендують насамперед вакцинувати здорових дітей, які раніше не хворіли на вітряну віспу, дітей перед вступом до дитячого садка та школи, а також медичних працівників і працівників освіти з високим ризиком інфікування.Оскільки це рекомендоване щеплення, вакцина не забезпечується централізовано за кошти державного бюджету, додає Валентина Хомутінкіна. Тому радить батькам звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб уточнити можливість вакцинації.

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