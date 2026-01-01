На Волині чоловік незаконно зрізав чотири сосни: як його покарав суд





Про це журналістам



Інцидент стався 7 березня 2026 року. Чоловік приїхав із бензопилою до лісового масиву поблизу села Чорниж, де без спеціального дозволу зрізав чотири живі сосни. Діаметр пнів становив від 26 до 34 сантиметрів. Стовбури він розділив на 12 колод завдовжки приблизно чотири метри кожна.



Близько 17:00 чоловік зустрів двох людей, які перевозили сміття гужовою підводою. Він попросив їх допомогти доставити деревину до місця проживання.



За матеріалами справи, помічники не знали про незаконне походження сосен. Однак приблизно о 17:40, коли троє виїхали з лісу, їх зупинив майстер Рудниківського лісництва.



Збитки, завдані незаконною порубкою, оцінили у 41 753 гривні 48 копійок. У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та добровільно відшкодував цю суму. Його визнали винним у незаконній порубці дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду.



Суд врахував каяття, сприяння розкриттю правопорушення та відшкодування збитків. Водночас чоловік уже мав судимість: у травні 2026 року його засудили до року обмеження волі з випробувальним строком на один рік за умисне тілесне ушкодження.



За незаконну порубку йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Попередній вирок залишили виконувати самостійно. Також чоловік має сплатити 3565 гривень 60 копійок за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісі поблизу села Чорниж Луцького району чоловік незаконно зрізав чотири сосни та розділив їх на 12 колод. Перевезти деревину йому допомогли двоє людей із гужовою підводою, однак дорогою їх зупинив майстер лісу. Завдану довкіллю шкоду оцінили у понад 41 тисячу гривень.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області від 10 листопада.Інцидент стався 7 березня 2026 року. Чоловік приїхав із бензопилою до лісового масиву поблизу села Чорниж, де без спеціального дозволу зрізав чотири живі сосни. Діаметр пнів становив від 26 до 34 сантиметрів. Стовбури він розділив на 12 колод завдовжки приблизно чотири метри кожна.Близько 17:00 чоловік зустрів двох людей, які перевозили сміття гужовою підводою. Він попросив їх допомогти доставити деревину до місця проживання.За матеріалами справи, помічники не знали про незаконне походження сосен. Однак приблизно о 17:40, коли троє виїхали з лісу, їх зупинив майстер Рудниківського лісництва.Збитки, завдані незаконною порубкою, оцінили у 41 753 гривні 48 копійок. У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та добровільно відшкодував цю суму. Його визнали винним у незаконній порубці дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду.Суд врахував каяття, сприяння розкриттю правопорушення та відшкодування збитків. Водночас чоловік уже мав судимість: у травні 2026 року його засудили до року обмеження волі з випробувальним строком на один рік за умисне тілесне ушкодження.За незаконну порубку йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Попередній вирок залишили виконувати самостійно. Також чоловік має сплатити 3565 гривень 60 копійок за проведення експертизи.

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