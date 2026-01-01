Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Ігор Котловець
Сьогодні, 21:18
На війні загинув житель Іваничівської громади — Ігор Євгенійович Котловець, 1975 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Ігор Котловець проходив військову службу у військовій частині А4599. Вірний Військовій присязі та Українському народові, він мужньо виконував військовий обов’язок і захищав Україну. Захисник загинув 3 липня 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Диліївка Краматорського району Донецької області.
"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, секретар селищної ради Наталія Мазурок, депутатський корпус та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Євгенійовича та розділяють їхнє горе", - йдеться у повідомленні.
Про дату та час прибуття тіла Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.
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Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Ігор Котловець проходив військову службу у військовій частині А4599. Вірний Військовій присязі та Українському народові, він мужньо виконував військовий обов’язок і захищав Україну. Захисник загинув 3 липня 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Диліївка Краматорського району Донецької області.
"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, секретар селищної ради Наталія Мазурок, депутатський корпус та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Євгенійовича та розділяють їхнє горе", - йдеться у повідомленні.
Про дату та час прибуття тіла Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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