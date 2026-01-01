На війні загинув житель Іваничівської громади —, 1975 року народження.Про це повідомили у громаді.Старший солдат Ігор Котловець проходив військову службу у військовій частині А4599. Вірний Військовій присязі та Українському народові, він мужньо виконував військовий обов’язок і захищав Україну. Захисник загинув 3 липня 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Диліївка Краматорського району Донецької області."Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, секретар селищної ради, депутатський корпус та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Євгенійовича та розділяють їхнє горе", - йдеться у повідомленні.Про дату та час прибуття тіла Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.