Старовинні хрест та ікону зі Свято-Успенського собору на Волині передали на реставрацію у Львів





Про це 18 листопада в коментарі Володимир Пикалюк.



Перший предмет — «Хрест з розп'яттям» 15 століття, а другий — ікона «Успіння Пресвятої Богородиці» 19 століття. Він зазначив, що обидва експонати тривалий час перебували у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимира.



З його слів, після того, як храм передали в користування релігійній громаді ПЦУ, з'явилася можливість безперешкодного дослідження пам'ятки архітектури національного значення, зокрема передачі артефактів сприяв архієпископ Володимирський та Нововолинський Матфей.



«І на хресті, і на іконі є пошкодження: фарба відлущена, є вздуття від вологи та перепадів температур. Неправильно зберігалися в кіоті під склом, а потрібно, щоб провітрювалося і була відповідна температура. Реставрація — це не відновлення. Зараз фахівці законсервують те, що збереглося, аби пам'ятки надалі не руйнувалися», — сказав Володимир Пикалюк.



Фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру оцінили стан збереженості предметів і провели первинну обробку.



Реставрація сакральних пам'яток, додав Володимир Пикалюк, розрахована до 2029 року, проте фахівці планують працювати з випередженням графіка, щоб завершити роботи раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» передала на реставрацію у Львівську філію Національного науково-дослідного реставраційного центру два музейні предмети з фондової колекції.Про це 18 листопада в коментарі Суспільному розповів директор заповідникаПерший предмет — «Хрест з розп'яттям» 15 століття, а другий — ікона «Успіння Пресвятої Богородиці» 19 століття. Він зазначив, що обидва експонати тривалий час перебували у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимира.З його слів, після того, як храм передали в користування релігійній громаді ПЦУ, з'явилася можливість безперешкодного дослідження пам'ятки архітектури національного значення, зокрема передачі артефактів сприяв архієпископ Володимирський та Нововолинський Матфей.«І на хресті, і на іконі є пошкодження: фарба відлущена, є вздуття від вологи та перепадів температур. Неправильно зберігалися в кіоті під склом, а потрібно, щоб провітрювалося і була відповідна температура. Реставрація — це не відновлення. Зараз фахівці законсервують те, що збереглося, аби пам'ятки надалі не руйнувалися», — сказав Володимир Пикалюк.Фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру оцінили стан збереженості предметів і провели первинну обробку.Реставрація сакральних пам'яток, додав Володимир Пикалюк, розрахована до 2029 року, проте фахівці планують працювати з випередженням графіка, щоб завершити роботи раніше.

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