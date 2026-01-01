Старовинні хрест та ікону зі Свято-Успенського собору на Волині передали на реставрацію у Львів
Сьогодні, 19:09
Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» передала на реставрацію у Львівську філію Національного науково-дослідного реставраційного центру два музейні предмети з фондової колекції.
Про це 18 листопада в коментарі Суспільному розповів директор заповідника Володимир Пикалюк.
Перший предмет — «Хрест з розп'яттям» 15 століття, а другий — ікона «Успіння Пресвятої Богородиці» 19 століття. Він зазначив, що обидва експонати тривалий час перебували у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимира.
З його слів, після того, як храм передали в користування релігійній громаді ПЦУ, з'явилася можливість безперешкодного дослідження пам'ятки архітектури національного значення, зокрема передачі артефактів сприяв архієпископ Володимирський та Нововолинський Матфей.
«І на хресті, і на іконі є пошкодження: фарба відлущена, є вздуття від вологи та перепадів температур. Неправильно зберігалися в кіоті під склом, а потрібно, щоб провітрювалося і була відповідна температура. Реставрація — це не відновлення. Зараз фахівці законсервують те, що збереглося, аби пам'ятки надалі не руйнувалися», — сказав Володимир Пикалюк.
Фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру оцінили стан збереженості предметів і провели первинну обробку.
Реставрація сакральних пам'яток, додав Володимир Пикалюк, розрахована до 2029 року, проте фахівці планують працювати з випередженням графіка, щоб завершити роботи раніше.
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Про це 18 листопада в коментарі Суспільному розповів директор заповідника Володимир Пикалюк.
Перший предмет — «Хрест з розп'яттям» 15 століття, а другий — ікона «Успіння Пресвятої Богородиці» 19 століття. Він зазначив, що обидва експонати тривалий час перебували у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимира.
З його слів, після того, як храм передали в користування релігійній громаді ПЦУ, з'явилася можливість безперешкодного дослідження пам'ятки архітектури національного значення, зокрема передачі артефактів сприяв архієпископ Володимирський та Нововолинський Матфей.
«І на хресті, і на іконі є пошкодження: фарба відлущена, є вздуття від вологи та перепадів температур. Неправильно зберігалися в кіоті під склом, а потрібно, щоб провітрювалося і була відповідна температура. Реставрація — це не відновлення. Зараз фахівці законсервують те, що збереглося, аби пам'ятки надалі не руйнувалися», — сказав Володимир Пикалюк.
Фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру оцінили стан збереженості предметів і провели первинну обробку.
Реставрація сакральних пам'яток, додав Володимир Пикалюк, розрахована до 2029 року, проте фахівці планують працювати з випередженням графіка, щоб завершити роботи раніше.
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