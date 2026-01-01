У Луцьку відкриють резиденцію Святого Миколая
Сьогодні, 20:16
У Палаці культури міста Луцька відкриється резиденція Святого Миколая. Містяни та жителі громади зможуть відвідувати локацію упродовж майже тижня – з 1 по 6 грудня.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Палацу культури міста Луцька.
Резиденція працюватиме за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1.
Щоб потрапити в гості до Святого Миколая, необхідний попередній запис. Зареєструватися можна за номером телефону 095 319 40 47 (дзвінки приймають із понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 18:00).
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Палацу культури міста Луцька.
Резиденція працюватиме за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1.
Щоб потрапити в гості до Святого Миколая, необхідний попередній запис. Зареєструватися можна за номером телефону 095 319 40 47 (дзвінки приймають із понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 18:00).
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