У Луцьку відкриють резиденцію Святого Миколая





Про це повідомили на фейсбук-сторінці Палацу культури міста Луцька.



Резиденція працюватиме за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1.



Щоб потрапити в гості до Святого Миколая, необхідний попередній запис. Зареєструватися можна за номером телефону 095 319 40 47 (дзвінки приймають із понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 18:00).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Палаці культури міста Луцька відкриється резиденція Святого Миколая. Містяни та жителі громади зможуть відвідувати локацію упродовж майже тижня – з 1 по 6 грудня.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Палацу культури міста Луцька.Резиденція працюватиме за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1.Щоб потрапити в гості до Святого Миколая, необхідний попередній запис. Зареєструватися можна за номером телефону 095 319 40 47 (дзвінки приймають із понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 18:00).

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