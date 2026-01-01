Через аварійну ситуацію у Луцьку і трьох прилеглих селах - понижений тиск води
Сьогодні, 16:33
У Луцьку та прилеглих селах можливе зниження тиску води через аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні сирої води діаметром 600 мм, що забезпечує водопостачання правобережної частини міста, проводитимуться ремонтні роботи.
Зниження тиску води можливе у таких районах:
- 33-й та 40-й квартали;
- Старе місто;
- центральна частина Луцька;
- привокзальний та завокзальний райони;
- села Лище, Підгайці та Крупа.
"Понижений тиск у мережі очікується до завершення робіт — орієнтовно до 20:00. Просимо жителів за можливості зробити запас води", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні сирої води діаметром 600 мм, що забезпечує водопостачання правобережної частини міста, проводитимуться ремонтні роботи.
Зниження тиску води можливе у таких районах:
- 33-й та 40-й квартали;
- Старе місто;
- центральна частина Луцька;
- привокзальний та завокзальний райони;
- села Лище, Підгайці та Крупа.
"Понижений тиск у мережі очікується до завершення робіт — орієнтовно до 20:00. Просимо жителів за можливості зробити запас води", - йдеться в повідомленні.
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