Через аварійну ситуацію у Луцьку і трьох прилеглих селах - понижений тиск води





Про це



У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні сирої води діаметром 600 мм, що забезпечує водопостачання правобережної частини міста, проводитимуться ремонтні роботи.



Зниження тиску води можливе у таких районах:



- 33-й та 40-й квартали;



- Старе місто;



- центральна частина Луцька;



- привокзальний та завокзальний райони;



- села Лище, Підгайці та Крупа.



"Понижений тиск у мережі очікується до завершення робіт — орієнтовно до 20:00. Просимо жителів за можливості зробити запас води", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та прилеглих селах можливе зниження тиску води через аварійно-відновлювальні роботи.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні сирої води діаметром 600 мм, що забезпечує водопостачання правобережної частини міста, проводитимуться ремонтні роботи.Зниження тиску води можливе у таких районах:- 33-й та 40-й квартали;- Старе місто;- центральна частина Луцька;- привокзальний та завокзальний райони;- села Лище, Підгайці та Крупа."Понижений тиск у мережі очікується до завершення робіт — орієнтовно до 20:00. Просимо жителів за можливості зробити запас води", - йдеться в повідомленні.

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