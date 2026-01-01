Коли у школах розпочнуться зимові канікули





Перший семестр 2026/2027 навчального року триватиме до 23 грудня. Після цього школярі матимуть зимові канікули, а до навчання мають повернутися 11 січня, повідомляють в НУШ.



Графік відпочинку може відрізнятися залежно від регіону та окремої школи. Адміністрації закладів освіти мають право коригувати навчальний календар з огляду на безпекову ситуацію, погодні умови та те, чи були в учнів осінні канікули.



Для першокласників також можуть передбачити додатковий тиждень відпочинку. Його орієнтовно планують на 15–21 лютого 2027 року.



Другий семестр розпочнеться після зимових канікул і триватиме до 28 травня 2027 року. Цього дня запланували свято останнього дзвоника.



У червні школи зможуть організовувати для учнів компенсаційні заняття, консультації, навчальні екскурсії, гуртки та проєктну діяльність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зимові канікули у школах України орієнтовно триватимуть із 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Водночас конкретні дати відпочинку учнів кожен заклад освіти може визначати самостійно, пише misto.media Перший семестр 2026/2027 навчального року триватиме до 23 грудня. Після цього школярі матимуть зимові канікули, а до навчання мають повернутися 11 січня, повідомляють в НУШ.Графік відпочинку може відрізнятися залежно від регіону та окремої школи. Адміністрації закладів освіти мають право коригувати навчальний календар з огляду на безпекову ситуацію, погодні умови та те, чи були в учнів осінні канікули.Для першокласників також можуть передбачити додатковий тиждень відпочинку. Його орієнтовно планують на 15–21 лютого 2027 року.Другий семестр розпочнеться після зимових канікул і триватиме до 28 травня 2027 року. Цього дня запланували свято останнього дзвоника.У червні школи зможуть організовувати для учнів компенсаційні заняття, консультації, навчальні екскурсії, гуртки та проєктну діяльність.

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