Коли у школах розпочнуться зимові канікули
Сьогодні, 15:37
Зимові канікули у школах України орієнтовно триватимуть із 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Водночас конкретні дати відпочинку учнів кожен заклад освіти може визначати самостійно, пише misto.media.
Перший семестр 2026/2027 навчального року триватиме до 23 грудня. Після цього школярі матимуть зимові канікули, а до навчання мають повернутися 11 січня, повідомляють в НУШ.
Графік відпочинку може відрізнятися залежно від регіону та окремої школи. Адміністрації закладів освіти мають право коригувати навчальний календар з огляду на безпекову ситуацію, погодні умови та те, чи були в учнів осінні канікули.
Для першокласників також можуть передбачити додатковий тиждень відпочинку. Його орієнтовно планують на 15–21 лютого 2027 року.
Другий семестр розпочнеться після зимових канікул і триватиме до 28 травня 2027 року. Цього дня запланували свято останнього дзвоника.
У червні школи зможуть організовувати для учнів компенсаційні заняття, консультації, навчальні екскурсії, гуртки та проєктну діяльність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Перший семестр 2026/2027 навчального року триватиме до 23 грудня. Після цього школярі матимуть зимові канікули, а до навчання мають повернутися 11 січня, повідомляють в НУШ.
Графік відпочинку може відрізнятися залежно від регіону та окремої школи. Адміністрації закладів освіти мають право коригувати навчальний календар з огляду на безпекову ситуацію, погодні умови та те, чи були в учнів осінні канікули.
Для першокласників також можуть передбачити додатковий тиждень відпочинку. Його орієнтовно планують на 15–21 лютого 2027 року.
Другий семестр розпочнеться після зимових канікул і триватиме до 28 травня 2027 року. Цього дня запланували свято останнього дзвоника.
У червні школи зможуть організовувати для учнів компенсаційні заняття, консультації, навчальні екскурсії, гуртки та проєктну діяльність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині водій авто збив лося: тварина загинула
Сьогодні, 16:00
Коли у школах розпочнуться зимові канікули
Сьогодні, 15:37
У Волинському перинатальному центрі народилася тритисячна дитина
Сьогодні, 15:03
Путін планує воювати проти України щонайменше до кінця зими
Сьогодні, 14:52