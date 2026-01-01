У Волинському перинатальному центрі народилася тритисячна дитина
Сьогодні, 15:03
Тритисячна дитина 2026 року народилася у Волинському обласному перинатальному центрі.
Про це повідомили у медзакладі.
Хлопчик Роман з’явився на світ 16 листопада о 13:40 у родині Олени та Віталія Середюків із Луцька.
Малюк народився шляхом кесаревого розтину. Його вага — 3560 г, зріст — 56 см. Вдома на маленького Романа вже чекає старша сестричка Олександра, якій чотири роки.
«Дякуємо персоналу за турботу та чуйне ставлення. Насамперед Ларисі Мирославівні Лукасевич, яка виконала кесарів розтин, а також усім лікарям, акушеркам і медсестрам, які приділили нам із сином дуже багато уваги та часу. У перинатальному центрі я народжувала вперше і дуже задоволена, що обрала саме цей заклад, адже враження залишилися найпозитивніші», — поділилася Олена Середюк.
За традицією, маленький Ромчик отримав у подарунок Книгу гідності — особливу книгу, у якій батьки зможуть зберігати найважливіші моменти його життя, перші досягнення та пам’ятні події дорослішання.
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Про це повідомили у медзакладі.
Хлопчик Роман з’явився на світ 16 листопада о 13:40 у родині Олени та Віталія Середюків із Луцька.
Малюк народився шляхом кесаревого розтину. Його вага — 3560 г, зріст — 56 см. Вдома на маленького Романа вже чекає старша сестричка Олександра, якій чотири роки.
«Дякуємо персоналу за турботу та чуйне ставлення. Насамперед Ларисі Мирославівні Лукасевич, яка виконала кесарів розтин, а також усім лікарям, акушеркам і медсестрам, які приділили нам із сином дуже багато уваги та часу. У перинатальному центрі я народжувала вперше і дуже задоволена, що обрала саме цей заклад, адже враження залишилися найпозитивніші», — поділилася Олена Середюк.
За традицією, маленький Ромчик отримав у подарунок Книгу гідності — особливу книгу, у якій батьки зможуть зберігати найважливіші моменти його життя, перші досягнення та пам’ятні події дорослішання.
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