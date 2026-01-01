У Волинському перинатальному центрі народилася тритисячна дитина





Про це



Хлопчик Роман з’явився на світ 16 листопада о 13:40 у родині Олени та Віталія Середюків із Луцька.



Малюк народився шляхом кесаревого розтину. Його вага — 3560 г, зріст — 56 см. Вдома на маленького Романа вже чекає старша сестричка Олександра, якій чотири роки.



«Дякуємо персоналу за турботу та чуйне ставлення. Насамперед Ларисі Мирославівні Лукасевич, яка виконала кесарів розтин, а також усім лікарям, акушеркам і медсестрам, які приділили нам із сином дуже багато уваги та часу. У перинатальному центрі я народжувала вперше і дуже задоволена, що обрала саме цей заклад, адже враження залишилися найпозитивніші», — поділилася Олена Середюк.



За традицією, маленький Ромчик отримав у подарунок Книгу гідності — особливу книгу, у якій батьки зможуть зберігати найважливіші моменти його життя, перші досягнення та пам’ятні події дорослішання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тритисячна дитина 2026 року народилася у Волинському обласному перинатальному центрі.Про це повідомили у медзакладі.Хлопчикз’явився на світ 16 листопада о 13:40 у родинітаіз Луцька.Малюк народився шляхом кесаревого розтину. Його вага — 3560 г, зріст — 56 см. Вдома на маленького Романа вже чекає старша сестричка, якій чотири роки.«Дякуємо персоналу за турботу та чуйне ставлення. Насамперед, яка виконала кесарів розтин, а також усім лікарям, акушеркам і медсестрам, які приділили нам із сином дуже багато уваги та часу. У перинатальному центрі я народжувала вперше і дуже задоволена, що обрала саме цей заклад, адже враження залишилися найпозитивніші», — поділилася Олена Середюк.За традицією, маленький Ромчик отримав у подарунок Книгу гідності — особливу книгу, у якій батьки зможуть зберігати найважливіші моменти його життя, перші досягнення та пам’ятні події дорослішання.

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