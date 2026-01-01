На Волині водій авто збив лося: тварина загинула
Сьогодні, 16:00
Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 вересня на автодорозі Р-14 між селами Карасин та Прилісне Камінь-Каширського району.
Про це пише Нова доба.
Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув лось, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду від 13 листопада 2026 року.
Близько 19:30 водій автомобіля “Volkswagen Caddy” не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, через що допустив зіткнення з дикою твариною. У суді він визнав обставини справи, подавши заяву про розгляд матеріалів без його участі.
Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху за ст. 124 КУпАП та призначив 850 гривень штрафу.
Якщо водій не сплатить штраф протягом 15 днів, у порядку примусового виконання з нього стягнуть подвійну суму — 1700 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це пише Нова доба.
Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув лось, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду від 13 листопада 2026 року.
Близько 19:30 водій автомобіля “Volkswagen Caddy” не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, через що допустив зіткнення з дикою твариною. У суді він визнав обставини справи, подавши заяву про розгляд матеріалів без його участі.
Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху за ст. 124 КУпАП та призначив 850 гривень штрафу.
Якщо водій не сплатить штраф протягом 15 днів, у порядку примусового виконання з нього стягнуть подвійну суму — 1700 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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